"Sevgilim bıçaklanmış" diyen kadını çelişkili ifadeleri ele verdi! Korkunç cinayeti itiraf etti

Sevgilisini öldüren kadın haberi yokmuş gibi davrandı, çelişkili ifadeler kullanınca yakayı ele verdi. Gözaltına alınan kadın suçunu itiraf etti.

SABAHIN İLK IŞIĞINDA TELEFON AÇTI: "SEVGİLİM BIÇAKLANMIŞ"

Olay, saat 07.00 sıralarında Meram ilçesi Gödene Mahallesi Şehit Erdoğan Balcı Caddesi’nde meydana geldi. A.K., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, birlikte yaşadığı sevgilisi Şuayip Demir’in bıçakla yaralandığını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Demir’i TOKİ konutları yakınındaki boş arazide, park halindeki otomobilde göğsünden bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şuayip Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olay yerini incelemelerin ardından Demir’in cenazesi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

ÖNCE KENDİ YAPMAMIŞ GİBİ DAVRANDI

Şuayip Demir’in yanında bulunan A.K., ilk ifadesinde, gece saatlerinde boş arazide birlikte alkol aldıklarını, sonrasında kendisinin uyuyakaldığını, sabah uyandığında sürücü koltuğunda oturan Şuayip Demir’i bıçaklanmış halde gördüğünü söyledi.

SUÇUNU EN SON İTİRAF ETTİ

Cinayet şube dedektifleri, çelişkili ifadeleri üzerine A.K.’yi gözaltına aldı. A.K. suçunu gözaltındayken itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır