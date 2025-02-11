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İstanbul'da iğrenç olay! Evinden lise öğrencilerini taciz etti, çırılçıplak soyundu: 'Perdenin iplerini düzeltiyordum'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.02.2025 18:15
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İstanbul'da iğrenç bir olay yaşandı. Bir lisenin karşısında bulunan evinde perdeyi açarak öğrencilere bakan 41 yaşındaki N.Ç. çırılçıplak bir şekilde soyundu. Tepkilere rağmen eylemlerini sürdüren N.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden N.Ç. perdesinin iplerini düzeltmeye çalıştığını iddia etti.

İstanbul'da iğrenç olay! Evinden lise öğrencilerini taciz etti, çırılçıplak soyundu: 'Perdenin iplerini düzeltiyordum'

Olay geçtiğimiz Eylül ayında Sarıyer'de meydana geldi. N.Ç. (41) isimli şahıs iddiaya göre; bir lisenin karşısında bulunan evinde perdeyi açarak öğrencilere baktı ve çırılçıplak bir şekilde soyunmaya başladı. Durumu fark eden bazı öğrenciler şahsa tepki gösterdi ancak şüpheli kişi aldırış etmedi.

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TACİZLERİNİ SÜRDÜRDÜ

N.Ç. ardı ardına günlerde aynı eylemini sürdürdü. 11 Eylül günü şüpheli şahıs evinin penceresini açarak yine çırılçıplak soyundu, cinsel organıyla öğrencilere bakarak taciz eyleminde bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Tepkiler üzerine öğrenciler durumu polis ekiplerine bildirdi, N.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılık tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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'PES' DEDİRETEN İFADE: 'PERDENİN İPLERİNİ DÜZELTİYORDUM'

Şüpheli N.Ç. ifadesinde suçlamaları reddederek, okuldan evine sürekli telefon edildiğini ve üst bölgesi çıplak şekilde evde dolaştığını, perdesinin özelliğinden dolayı sürekli açıldığını, sadece perdesinin iplerini düzeltmeye çalıştığını iddia etti. Alt bölgesinin kesinlikle çıplak olmadığını, cinsel organıyla herhangi bir eylemde bulunmadığını belirtti.

3 YIL HAPSİ İSTENDİ

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlamasının ardından İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede toplanan tüm deliller doğrultusunda şüpheli şahsın suçu işlediği ve dava açılması için yeterli delilin bulunduğu kaydedildi.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre şüpheli N.Ç. hakkında 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçu kapsamında 3 yıl istemiyle dava açıldı. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul cinsel taciz
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