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Stil ve performans bir arada! Spor giyimde %50'ye varan indirim başladı
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Stil ve performans bir arada! Spor giyimde %50'ye varan indirim başladı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
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Spor giyimde kalite ve konfor denince akla gelen Puma, Under Armour, Nike gibi dünyaca ünlü markaların en sevilen ürünleri şimdi kaçırılmayacak indirimlerle sizleri bekliyor. Antrenmanlarınızı daha verimli hale getirecek, günlük stilinize dinamizm katacak bu fırsatlarla gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Konforlu taytlardan ikonik spor ayakkabılara geniş bir ürün yelpazesi indirimde! İşte detaylar...

Günlük hayatın temposu içinde hem şık hem de rahat hissetmek artık daha kolay! Spor salonunda, yürüyüşte ya da sokak stilinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz parçalar, şıklık ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor. Üstelik spor giyim ürünlerinde başlayan indirim ile tarzınızı yansıtırken konforunuzdan da ödün vermeyeceksiniz. Spor giyimde indirimlerle öne çıkan markaları sizin için bir araya getirdik. Gelin birlikte keşfedelim.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklarından yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1. İndirim varken New Balance kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

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New Balance, konfor ve performansı ön planda tutarak her adımda destek sağlayan teknolojileriyle spor giyim dünyasında fark yaratıyor. Günlük kullanımda rahatlığı ön planda tutanlar için uygun olan ürünler, hem spor yaparken hem de şehir hayatında stilinizden ödün vermeden hareket etmenizi sağlıyor.

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2. Under Armour'da indirim zamanı

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Günlük hayatın temposuna ayak uydurmak için konfor, dayanıklılık ve performans bir arada olmalı. İşte tam da bu noktada Under Armour, üstün teknolojilerle donatılmış spor ayakkabıları ile dikkat çekiyor. Şu an indirimde olan Under Armour ürünlerini keşfederek, hareket özgürlüğünü ve üstün konforu deneyimleyebilirsiniz!

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3. Adidas ürünlerinin fiyatları en dipte

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Spor yaparken rahat hareket edebilmek ve maksimum performans sağlamak için doğru kıyafet ve ekipmanı seçmek büyük önem taşıyor. İşte tam da bu noktada Adidas’ın hafif, nefes alabilir ve esnek yapıya sahip ürünleri devreye giriyor. İster koşuya çıkın, ister spor salonunda antrenman yapın ya da günlük olarak spor giyimi tercih edin, Adidas’ın yenilikçi taban teknolojileri, ter emici kumaşları ve dayanıklı yapıları ile hem konforu hem de tarzı bir arada yaşayabilirsiniz.

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4. Puma ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

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Günlük yaşamda rahatlık ve şıklığı bir arada sunan Puma, spor giyimde olduğu kadar sokak modasında da kendine sağlam bir yer ediniyor. İster antrenmanda maksimum performans sağlamak, ister günlük kombinlerinize dinamik bir dokunuş katmak isteyin, Puma'nın ikonik tasarımları ve üstün konfor sunan ürünleri her ortamda sizi destekliyor. Tarzınıza güç katacak Puma ürünlerini keşfetmenin tam zamanı.

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5. Kinetix spor ayakkabılarda avantajlı fiyatlar

kinetix

Hem spor yaparken hem de günlük kullanımda rahatlığı ve tarzı bir arada sunan Kinetix, dinamik ve modern tasarımlarıyla öne çıkıyor. Konforu ön planda tutan spor ayakkabıları, hafif yapıları ve dayanıklı malzemeleri sayesinde gün boyu ayakta kalanlar için ideal bir seçenek sunuyor. Şehir hayatının temposuna ayak uydururken şıklığınızı tamamlayan Kinetix ayakkabılar, farklı renk ve model seçenekleriyle herkesin tarzına hitap ediyor. Tarzınızı yansıtan, rahat ve şık bir çift ayakkabı arıyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın.

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6. Reebok kalitesini yaşamak isteyenler indirimli modelleri kaçırmayın

reebok

Günlük hayatta konforu ve şıklığı bir arada arayanların vazgeçilmez markalarından biri olan Reebok, üstün performans sunan spor ayakkabılarıyla beğeni topluyor. Hafif yapıları, nefes alabilen materyalleri ve darbelere karşı destek sağlayan taban teknolojileri sayesinde spor yaparken veya uzun süre ayakta kaldığınız günlerde maksimum rahatlık sağlıyor. Sokak stiline uyumlu tasarımlarıyla spor giyimde fark yaratmak isteyenler için de mükemmel bir seçenek sunan Reebok, şimdi indirim ile çok daha avantajlı fiyatlarla satın alınabiliyor.

Ürünü İncele

7. Skechers ayakkabılardaki indirimlere bakmadan geçmeyin

skechers

Gün boyu rahat adımlar atmak, hareket özgürlüğünden ödün vermeden şık bir stil yakalamak istiyorsanız, Skechers ayakkabılar tam size göre! Hafif yapısı, nefes alabilen malzemeleri ve yumuşak yastıklama teknolojisi sayesinde uzun süre ayakta kalmanız gereken günlerde bile konforunuzu koruyabilirsiniz. Spor salonunda, sokakta veya ofiste fark etmeksizin her ortamda rahatça kullanabileceğiniz Skechers modelleri, şimdi indirim ile kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Eğer bir spor ayakkabı arıyorsanız, Skechers’ın bu özel fırsatlarını değerlendirmeyi unutmayın!

Ürünü İncele

8. Champion spor giyim ürünleri de indirimde

champion

Günlük hayatın temposuna ayak uydururken rahatlık ve tarzdan ödün vermek istemeyenler için Champion harika bir seçenek! Zamansız tasarımları, dayanıklı kumaşları ve ikonik "C" logosu ile sokak modasına yön veren marka, özellikle sweatshirt, tişört ve eşofmanlarıyla dikkat çekiyor. 90’lı yılların retro havasını modern çizgilerle buluşturan parçalar, spor yaparken ya da günlük stilinizi tamamlarken maksimum konfor sunuyor. Rahatlık ve stilin mükemmel uyumunu yakalamak için indirimlere göz atın.

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9. Spor giyimde rahatlık arayanların tercihi Nike indirimleri burada

nike

Spor yaparken konforu ve performansı en üst seviyede tutmak isteyenler için Nike, tartışmasız en iyi tercihlerden biri! Yüksek kaliteli malzemeleri, yenilikçi teknolojileri ve özgün tasarımlarıyla dünya çapında sporcuların ve aktif yaşamı benimseyenlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Nike’ın en sevilen ürünleri şimdi çok daha avantajlı!

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10. Spor giyimde şıklık arayanların favorisi Jack&Jones indirimi başladı

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Jack & Jones, modern ve dinamik erkek stilini en iyi şekilde yansıtan koleksiyonlarıyla, her anınıza eşlik edecek parçaları ile dikkat çekiyor. Günlük hayatta rahatlık arayanlardan, şıklığı ön planda tutanlara geniş bir kitleye hitap eden marka; pantolon, tişört, gömlek ve ceketleriyle tarzınızı tamamlamanızı sağlıyor. Kaliteli kumaşları, trend kesimleri ve yenilikçi tasarımlarıyla zamansız bir stil sunan Jack & Jones, erkek modasında fark yaratmaya devam ediyor. Tarzınızı tamamlayacak indirim fırsatını kaçırmayın.

Ürünü İncele

Bu içerik 13 Şubat 2025 tarihinde yazılmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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