Sevgililer Günü temalı LEGO Art LOVE Yaratıcı Yapım Seti günün fırsat ürünü oldu

Sevgililer Günü, kalplerin daha hızlı attığı, sevginin en güçlü şekilde ifade edildiği özel bir gün. Bu yıl, duygularınıza hayat vermek için sıradan hediyeler yerine yaratıcılığınızı konuşturmanın tam zamanı! LEGO Art LOVE Yaratıcı Yapım Seti ile sadece bir hediye vermekle kalmayacak, aynı zamanda aşkınızı somut bir sanata dönüştüreceksiniz. Sevginizi ve hayal gücünüzü bir araya getirerek, unutulmaz anılar biriktireceğiniz bu özel Sevgililer Günü'nde, LEGO Art LOVE Yaratıcı Yapım Seti ile aşkınızı kalpten kalbe taşımaya hazırlanın, bugüne özel sepette %10 indirim varken bu özel fırsatı kaçırmayın.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklarından yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sevgililer Günü temalı indirimdeki LEGO yapım setleri burada!

LEGO Art LOVE – Yetişkinler için Ofis veya Ev Hediyesi Olabilecek Robert Indiana Heykeli Dekoratif Yapım Seti (791 Parça)

Yetişkinlere yönelik bu LEGO Art yapım setiyle, parçaları birleştirerek Robert Indiana'nın ünlü LOVE heykelinin size ait küçük bir versiyonunu yapabilirsiniz ya boş vaktinde sizi düşünerek yapması için sevgilinize hediye edebilirsiniz. Bu dekoratif LEGO modeli, oturma odası dekoru dahil olmak üzere evinizin her odasında etkileyici bir sergileme dekoru olarak kullanılabilir. Bu dekoratif LOVE heykeli, bir arkadaşınız veya ailenizden biriyle birlikte yapabilmeniz için iki yapım talimatıyla birlikte gelir. 791 parçadan oluşan bu birinci sınıf 3D LOVE modelinin yüksekliği 25 cm, genişliği 25 cm ve derinliği 6 cm'dir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Sevgililer günü hediyesi için satın aldım, herhangi bir LEGO hayranı için mükemmel hediye."

"Yapması çok kolay, iyi açıklanmış, çok kaliteli ve dekorasyonda çok şık bir model tavsiye

ederim."

"LEGO'da her zaman olduğu gibi, tuğlaların kalitesi harika ve renkler iyi koordine edilmiş. Sevgililer Günü için romantik bir hediye olarak veya sadece yaratıcı bir ev dekorasyonu olarak mükemmel. Sanat ve tasarım severler için kesinlikle harika bir fikir - kesinlikle tavsiye edilir."

Bu içerik 13 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.