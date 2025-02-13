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Diyanet soruşturma başlatmıştı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Konakçı'ya destek çıktı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
13.02.2025 16:42
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Vaiz Halil Konakçı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bu gelişme sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Konakçı'ya destek çıkarak "Birileri kırılır, gücenir, kinlenir diye korkmadan cesurca dinin gereklerini söyleyen Halil Konakçı’yı tebrik ediyorum" dedi.

Diyanet soruşturma başlatmıştı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Konakçı'ya destek çıktı

Vaiz Halil Konakçı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Haberi Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır duyurmuştu.

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Ümit Dikbayır

Dikbayır paylaşımında şunları ifade etmişti:

"Geçen hafta “Halil Konakçı” isimli şahıs için Diyanet İşleri başkanlığına yazılı şikayette bulunmuştum.

Açılan idari soruşturma kapsamında bilgime başvurmak için Diyanet İşleri Baş müfettişi İbrahim Öztürk ve Müdür Yrd. Hüseyin Akdağ ziyaretime geldiler.

Şikayete konu olan tüm belgeleri dosya halinde kendilerine teslim ettim ve gerekli bilgilendirmeyi yaptım.

Konunun takipçisi olacağımı bildirir, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar dilerim."

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI'NDAN DESTEK

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, vaiz Halil Konakçı'ya destek çıktı. Oktay Saral, "Birileri kırılır, gücenir, kinlenir diye korkmadan cesurca dinin gereklerini söyleyen Halil Konakçı’yı tebrik ediyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral

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Anahtar Kelimeler:
Oktay Saral Ümit Dikbayır halil konakçı
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