Diyanet soruşturma başlatmıştı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Konakçı'ya destek çıktı

Vaiz Halil Konakçı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Haberi Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır duyurmuştu.

Ümit Dikbayır

Dikbayır paylaşımında şunları ifade etmişti:

"Geçen hafta “Halil Konakçı” isimli şahıs için Diyanet İşleri başkanlığına yazılı şikayette bulunmuştum.

Açılan idari soruşturma kapsamında bilgime başvurmak için Diyanet İşleri Baş müfettişi İbrahim Öztürk ve Müdür Yrd. Hüseyin Akdağ ziyaretime geldiler.

Şikayete konu olan tüm belgeleri dosya halinde kendilerine teslim ettim ve gerekli bilgilendirmeyi yaptım.

Konunun takipçisi olacağımı bildirir, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar dilerim."

Geçen hafta “Halil Konakçı” isimli şahıs için Diyanet İşleri başkanlığına yazılı şikayette bulunmuştum.



Açılan idari soruşturma kapsamında bilgime başvurmak için Diyanet İşleri Baş müfettişi İbrahim Öztürk ve Müdür Yrd. Hüseyin Akdağ ziyaretime geldiler.



Şikayete konu olan… pic.twitter.com/2Vlpb7GFOX — Ümit Dikbayır (@UmitDikbayir) February 12, 2025

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI'NDAN DESTEK

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, vaiz Halil Konakçı'ya destek çıktı. Oktay Saral, "Birileri kırılır, gücenir, kinlenir diye korkmadan cesurca dinin gereklerini söyleyen Halil Konakçı’yı tebrik ediyorum." dedi.

Birileri kırılır, gücenir, kinlenir diye korkmadan cesurca dinin gereklerini söyleyen Halil Konakçı’yı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/ZMGybVWQxV — Oktay SARAL (@oktay_saral) February 12, 2025

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral