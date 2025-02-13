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Bim'e Kiğılı mont ve North Pacific valizler geliyor! 14 Şubat 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
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Bim'e Kiğılı mont ve North Pacific valizler geliyor! 14 Şubat 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
13.02.2025 16:44
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BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nun 14 Şubat Cuma tarihli yeni sayısını merak edenler buraya! Sizin için BİM raflarında bir hafta boyunca yer alacak indirimli ürünleri içeren BİM Cuma Aktüel Kataloğu'na bu içeriğimizde yer verdik. Gelin bakalım BİM'de bu hafta neler var? İşte detaylar...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Kiğılı mont ve North Pacific valizler uygun fiyatlarla sizi bekliyor

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Sizin için seçtiklerimiz

Montlardaki indirimleri kaçırmamak için acele edin! Ürünleri buradan inceleyebilirsiniz.

Seyahatlerin olmazsa olmazı valizlerde de indirim var. Ürünlere göz atmak için buraya tıklayın.

Dagi'den Defacto'ya pijama takımlarındaki indirimler burada devam ediyor.

Cep telefonu, dikey süpürge, akıllı süpürge ve dahası

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Sizin için seçtiklerimiz

Samsung 32 inç televizyon indirime girdi, burada.

Techno cep telefonu da indirimdeki ürünlerden. Buradan göz atabilirsiniz.

Müzik zevkini artıracak hoparlör indirimde. Buradan ürünleri inceleyebilirsiniz.

Her mutfağın ihtiyacı pratik mutfak gereçlerine avantajlı fiyatlar

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Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Pratik mutfak gereçleri de indirimde, burada!

İndirimdeki yemek takımlarının tümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Karaca, Kütahya Porselen ve dahası burada, indirimli fiyatla satışta!

Tencere tava setlerindeki indirimleri burada bulabilirsiniz.

Ve çocukları da unutmamışlar

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Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimde olan bütün oyuncakları burada bulabilirsiniz.

7'den 70'e herkesin favorisi LEGO'lar burada indirimde sizi bekliyor.

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