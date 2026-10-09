HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparken, meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kaza; sabaha karşı Bilecik-Eskişehir D-650 karayolu Pazaryeri ilçesi Demirköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Eskişehir istikametinden Bilecik istikametine seyir halindeki otomobil sürücüsü Sadık A. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sol tarafındaki bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan A.A., K.E. U.E. ve S.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çarşamba’da kumar oynayan 5 kişiye 58 bin TL cezaÇarşamba’da kumar oynayan 5 kişiye 58 bin TL ceza
Bursa'da eski sevgili dehşeti! 'Eks olmuşum' diyerek savunma yapmadı... "'Herkesi öldüreceğim' dedi ve ateş açtı"Bursa'da eski sevgili dehşeti! 'Eks olmuşum' diyerek savunma yapmadı... "'Herkesi öldüreceğim' dedi ve ateş açtı"

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı! Şaban Sevinç'e gözaltı kararı

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı! Şaban Sevinç'e gözaltı kararı

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Atilla Taş'ın acı günü! Kızı 14. kattan düşerek hayatını kaybetti

Atilla Taş'ın acı günü! Kızı 14. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kredi kartında limitler sil baştan hesaplanacak!

Kredi kartında limitler sil baştan hesaplanacak!

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.