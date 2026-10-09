Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kaza; sabaha karşı Bilecik-Eskişehir D-650 karayolu Pazaryeri ilçesi Demirköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Eskişehir istikametinden Bilecik istikametine seyir halindeki otomobil sürücüsü Sadık A. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sol tarafındaki bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan A.A., K.E. U.E. ve S.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır