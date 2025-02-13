Grand Kartal Otel'deki yangın sonrası yeni gelişme! Mevzuat değişiyor: Yeni bir sistem kurulacak, her ilde bulunacak

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından yangın mevzuatı yeniden yazılıyor. Merkezi itfaiye teşkilatı kurulacak, güçlü bir yangınla mücadele filosu oluşturulacak. Konaklama merkezlerinin bulunduğu bölgelere, doğal koşulları, inşaat yapılarına göre erken müdahale yöntemleri devreye alınacak. Konaklama yerleriyle birlikte, sanayi bölgeleri ve büyük işletmelere de yeni kriterler gelecek.

ALINACAK TEDBİRLER BELİRLENECEK

Bolu’daki yangının araştırılması amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu’na üye seçimi yapıldı. Çalışma süresi 3 ay olacak 22 kişilik komisyon Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyon, otel faciasını tüm boyutlarıyla araştıracak, kuruluşların sorumluluklarını tespit edecek ve benzer olayların önlenmesi için alınacak tedbirleri belirleyecek.

MERKEZİ İTFAİYE TEŞKİLATI KURULUYOR

Yangınla mücadele kapsamında Orman ve İklim Değişikliği Kanunu’nda bir dizi değişiklik yapılacak. Yetki ve sorumluluklar net bir şekilde ordtaya konulacak. Yangınlara müdahaleyi güçlendirmek için koordinasyondan sorumlu merkezi itfaiye teşkilatı kurulacak. Teşkilat, olası bir yangın durumunda doğrudan belediyelere ait itfaiyeler teşkilat koordinasyonunda hareket edecek. Teşkilatın her bir ilde temsilciliği olacak. Teşkilat, turizm merkezleriyle birlikte doğal alanlar da yangınlara anında müdahale edecek. Teşkilat, bulunduğu yerdeki dağlık, ormanlık, deniz vs. gibi koşulları da dikkate alacak şekilde yangınla mücadele araçlarıyla donatılacak.

ZORUNLU OLACAK

CNBC-e'den Hazal Ateş'in haberine göre Yangın mevzuatında yapılacak düzenleme ile yanıcı özelliği olan malzemelerin kullanımı kısıtlanacak. Yapılacak düzenlemelerle Bolu’da yaşanan yetki karmaşasına da son verilecek. Sadece otellerde değil, sanayi bölgelerinde, büyük işletmelerde, tesislerde yangın tedbirleri konusunda lisanslı eğitimli personel bulundurma zorunluluğu getirilecek. Erken uyarı sistemi de zorunlu hale gelecek. Yangınla mücadelede tedbir almayanlara yönelik cezalar da ağırlaştırılacak.