SON DAKİKA: Ankara'da hareketli saatler! İntihara teşebbüs etti poligonu karıştırdı

Ankara'da hareketli saatler! Çankaya ilçesinde bir poligonda yaşanan olayda bir kişi intihara teşebbüs etti. Habertürk TV, önce olayı rehine krizi olarak duyurdu. Daha sonra olayın bir rehine krizi değil intihar teşebbüsü olduğu ortaya çıktı. Olay yerine hem güvenlik güçleri hem de sağlık ekipleri sevk edildi.
Son dakika haberi: Başkent Ankara'da intihar teşebbüsü yaşandı. Poligonda gerçekleşen olay sonrası poligondaki diğer vatandaşlar panik yaşadı.
Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum