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  4. SON DAKİKA: Ankara'da hareketli saatler! İntihara teşebbüs etti poligonu karıştırdı

SON DAKİKA: Ankara'da hareketli saatler! İntihara teşebbüs etti poligonu karıştırdı

13.02.2025 17:46
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13.02.2025 17:46
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Ankara'da hareketli saatler! Çankaya ilçesinde bir poligonda yaşanan olayda bir kişi intihara teşebbüs etti. Habertürk TV, önce olayı rehine krizi olarak duyurdu. Daha sonra olayın bir rehine krizi değil intihar teşebbüsü olduğu ortaya çıktı. Olay yerine hem güvenlik güçleri hem de sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberi: Başkent Ankara'da intihar teşebbüsü yaşandı. Poligonda gerçekleşen olay sonrası poligondaki diğer vatandaşlar panik yaşadı.

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Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
rehine
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