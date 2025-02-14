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Hem tarzınızı yansıtın hem cebinizi düşünün! Parfüm, çanta, gözlük ve dahası indirimde
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Hem tarzınızı yansıtın hem cebinizi düşünün! Parfüm, çanta, gözlük ve dahası indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
14.02.2025 11:09
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Bazı ürünler sadece birer aksesuar değildir; kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan, gününüze şıklık ve pratiklik katan küçük ama etkili dokunuşlar. Sevdiğiniz çanta, ihtiyacınız olduğunda elinizin altında olan bir cüzdan, güneşin altında sizi korurken stilinize de karakter katan bir gözlük ya da gün boyu size eşlik eden imza kokunuz… Üstelik şu an indirimde olan ürünlerle tarzınızı yenilemeye ne dersiniz? İşte detaylar...

Günlük stilinizde hem şıklığı hem de fonksiyonelliği bir arada görmek istemez misiniz? Tarzınızı tamamlayan bir çanta, güneşin etkilerini stil sahibi bir şekilde azaltan bir güneş gözlüğü, imzanız olacak bir parfüm ve her an elinizin altında olması gereken zarif bir cüzdan… İşte, her biri ayrı bir karakter taşıyan ama birlikte mükemmel uyumu yakalayan bu aksesuarlarla tarzınızı bir üst seviyeye taşımanın tam zamanı! Üstelik, seçtiğimiz en şık ve en kullanışlı modeller şu an indirimde! Kendinizi şımartmak ya da sevdiklerinize harika bir hediye almak için bu fırsatı kaçırmayın. İşte sizin için seçtiklerimiz!

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Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1. Redberry 1360 C04 Kemik Güneş Gözlüğü

5

Kullananlar ne diyor?

  • "Muhteşem. Güneş ışığını çok güzel kesiyor. Tereddüt etmeden alabilirsiniz."

  • "Gözlüğü çok beğendim. Hızlı bir şekilde geldi."
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2. Modica® Laura Kartlık/Cüzdan

1

Kullananlar ne diyor?

  • "Ürün gerçekten kaliteli. Ayrıca bir sorun yaşarsanız firma ürünü teslim alıp onarım yapıp gönderiyor. Memnun kaldım. Teşekkür ederim."

  • "Çok kullanışlı ve rahat. Herkese tavsiye ederim."
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İndirimdeki tüm cüzdan modellerini incelemek için buraya tıklayın.

3. Ray-Ban Unisex Erika Metal Güneş Gözlüğü

4

Kullananlar ne diyor?

  • "Ray-ban kalitesine yorum yapmaya gerek yok."

  • "Ürünü severek kullanıyorum. Çok memnun kaldım."
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4. Targus Omuz Çantası

2

Kullananlar ne diyor?

  • "Ömür boyu garanti sunan bir markadan nasıl bir kalite bekliyorsanız işte tam da o kalitede. Şoklara ve düşmelere karşı gayet koruyucu. Tereddüt etmeden almanızı öneririm."

  • "Estetik ve kullanışlılık olarak gayet iyi bir çanta. Çok memnunum, tavsiye ederim."
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5. Under Armour UA Hustle Lite Unisex Sırt Çantası

3

Kullananlar ne diyor?

  • "Ürün dış yüzeyi polyester tarzı. Sağında suluk koyma yeri mevcut yeterli. Büyük gözün önünde önünde küçük telefon tarzı koyma yeri var iç kumaşı yumuşak tarzlı . Büyük hazne içi gene iç bölümde bir göz var havlu yeri yaptım mesela . İçi bayağı geniş spor için aşırı yeterli. Teşekkürler."

  • "Markaya çok güveniyorum teşekkür ediyorum."
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6. Emporio Armani Ea4163 Kare Erkek Güneş Gözlüğü

6

Kullananlar ne diyor?

  • "Gözlük güzel ve kaliteli istediğim gibiydi."

  • "Gözlük çok güzel orijinal. Korunaklı kutuda geldi. Almanızı tavsiye ederim."
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7. Chloe Nomade Edt 75 ml Kadın Parfümü

9 (46)

Kullananlar ne diyor?

  • "Ürün orijinal! Mükemmel koku ve kalite. Tereddüt etmeyin. Kargo da hemen geldi."

  • "Bayıldım. Herkese tavsiye ederim."
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8. Christian Dior Sauvage EDP 60 ml Erkek Parfüm

7

Kullananlar ne diyor?

  • "Sevdiğim güzel bir koku. Kalıcılığı da oldukça güzel."

  • "Bu muazzam koku için alfabemizdeki harfler yeterli olmadı."
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9. Puma Unisex Yetişkin teamGOAL 23 Teambag M Spor Çantası

10

Kullananlar ne diyor?

  • "Hem spor hem de normal kullanım için yeterince büyük ve kaliteli."

  • "Bulabileceğiniz en büyük ebat bu olsa gerek, beğendim hızlı geldi. Spora, ufak seyahatlere giderken gayet iş görür. Halı saha için ayakkabı havlu şampuan üst baş hepsini rahatça alır."
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10. Hugo Boss Bottled No 6 EDT 100 ml Erkek Parfüm

8

Kullananlar ne diyor?

  • "Eşime hediye olarak almıştım. Bayıldık biz bu kokuya. Bittiği zaman tekrar alacağım. Çok müthiş bir koku."

  • "Eşime aldım. Zaten kullandığı bir parfümdü. Sorunsuz elimize ulaştı."
Ürünü İncele

Bu içerik 14 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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