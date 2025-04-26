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Klima ustası, 3'üncü kattan böyle düştü

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kadir.gunduz

Adana'da klima montajı yaparken dengesini kaybeden Halil Balcı (25), 3 katlı binanın çatısından düşüp, yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Klima ustası Halil Balcı, 24 Nisan'da, Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 51010'uncu Sokak'taki 3 katlı binanın son katındaki daireye klima montajına gitti. İddiaya göre, daire içindeki montajı bitiren Balcı, dış üniteyi monte etmek isterken dengesini kaybedip düştü. Mahallelinin ihbarıyla adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Balcı’nın tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

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Adana
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