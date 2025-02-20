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  4. Deprem korkusundan kaçtı, mağarada 'huzur' buldu! "Evliyim, 3 çocuğum var, farklı bir insan olduğum için mağarada yaşıyorum"

Deprem korkusundan kaçtı, mağarada 'huzur' buldu! "Evliyim, 3 çocuğum var, farklı bir insan olduğum için mağarada yaşıyorum"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
20.02.2025 09:30
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Hatay'da depremde evi yıkıldıktan sonra 2 yıldır mağarada yaşayan 55 yaşındaki Ali Bozoğlan, huzuru mağarada bulduğunu belirterek "Mağara hayatını herkes yaşayamaz ama ben farklı bir insan olduğum için yaşıyorum" dedi. Defne Kaymakamlığı tarafından konteynere yerleştirilmek istendiğini söyleye Bozoğlan, huzuru mağarada bulduğu için mağarasını terk etmediğini söyledi.

Deprem korkusundan kaçtı, mağarada 'huzur' buldu! "Evliyim, 3 çocuğum var, farklı bir insan olduğum için mağarada yaşıyorum"

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasar uğrayan Hatay'da, binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde kentte yaşayan çoğu insanların hayatları bir gecede değişti. Hayatı bir gecede değişen 55 yaşındaki Ali Bozoğlan, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde depreme yakalandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Bozoğlan, depremde yaşadığı ev hasar alarak yerle bir oldu.

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Depremden sonra psikolojik olarak zor günler geçiren Bozoğlan, 2 yıl önce Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi sınırlarında bulunan bir mağara keşfetti. Deprem korkusunu yenmek ve insanlardan uzakta yaşamak için 2 yıl önce mağaraya yerleşen Bozoğlan, depremden sonra huzuru ve sakinliği yaşadığı mağarada buldu.

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Mağarayı evi gibi benimseyen Ali Bozoğlan, motosikletle bir süre gittikten sonra yaşadığı mağaraya tırmanarak ulaşıyor. Mağarada bütün ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Bozoğlan, insanların mağarada yaşamasını garipsediğini belirterek mutlu olduğunu söyledi.

"DEPREMDEN SONRA 2 YILDIR BURADA YAŞIYORUM VE BU MAĞARADA HUZURU BULDUM"

Defne Kaymakamlığı tarafından kendisine konteyner verilmek istendiğini fakat kendisinin huzurlu ve mutlu olduğu için teklifleri geri çevirdiğini ifade eden Bozoğlan, "Depremden sonra 2 yıldır burada yaşıyorum ve bu mağarada huzuru buldum. Bu mağarada binlerce yıldır var olup yıkılmadı. Mağarada günüm çok iyi geçiyor ve huzurluyum. Herkesten uzaktayım."

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"Defne Kaymakamlığı istediğin yerde konteyner verebilirim dedi ama ben huzuru burada bulduğum için kendimi mağaraya verdim. Günüm bulaşık ve çamaşırları yıkıyorum. Temizlik yapıyorum. Yiyeceğim yemekleri hazırlıyorum. Mağarada güzel hâtıralarım oluyor. Herkesten uzak ve doğayla iç içeyim. Mağarada yaşamam ile ilgili eğitimsiz insanlar kötü yorumlar yapıyorlar. Çünkü benimle oturmadıkları, sohbet etmedikleri ve tanımadıkları için farklı yorumlar yapıyorlar. Onların zekaları bol olsun" dedi.

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"PENCERE OLMADIĞI İÇİN İÇERİSİ SICAK KALIYOR"

Mağarada yaşamanın zor olduğunu belirten Bozoğlan, "Buraya çok misafir geliyor. Gaziantep'ten gelen karı, koca mağarada kaldılar ve uyudular. Mağarada pencere olmadığı için içerisi sıcak kalıyor. Sıcak ortama ihtiyacım olmuyor. Çünkü ne kadar kar, yağmur, soğuk veya don olursa olsun hiç üşümüyorum. " diye ifade etti.

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"DUALARI ETTİĞİMDE YILANLAR GİDİYOR"

"Mağaraya arada yılan ve fareler geliyor. Yılanlar için birkaç duam var. Duaları ettiğimde gidiyorlar. 3 ay önce yatağımda yılan vardı. Yatağa gittiğimde bir baktım yılan karşımda duruyor. Tül perdeyi aldım ve yılanı tuttum. Yılana 'Git ya mübarek' deyip dışarıya bıraktım." dedi.

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"EVLİYİM 3 ÇOCUĞUM VAR, FARKLI BİR İNSAN OLDUĞUM İÇİN MAĞARADA YAŞIYORUM"

Evliyim ve 3 çocuğum var, mağara hayatını herkes yaşayamaz ve ben farklı bir insan olduğum için yaşıyorum. Burada bütün ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Tuvalet için aşağıya bir fosseptik çukuru açmaya çalıştım ama köyün borularını kırdım. Onun için farklı bir şeyler yapacağım. Elektrik sorunum var. İmkanım olursa güneş paneli kullanmak istiyorum. Güneş panelini çamaşır makinesi ile buzdolabını çalıştırmak için istiyorum. Arka taraftan bir yol var. Hayırseverlerin yardımıyla motosikletle oradan geliyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş yılan mağara dua yaşam
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