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  4. Yollar bomboş kaldı, trafikte oran yüzde 30'a düştü... İstanbul'da kar ulaşımı sekteye uğrattı!

Yollar bomboş kaldı, trafikte oran yüzde 30'a düştü... İstanbul'da kar ulaşımı sekteye uğrattı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.02.2025 09:35
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Dünden itibaren etkili olan kar yağışı, İstanbul'da trafiği boşaltırken, kar kalınlığının bazı bölgelerde 40 santimetreye ulaşması bekleniyor. Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışı şiddetini artıracak. Sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarılırken trafik yoğunluğu yüzde 30'a kadar düştü

Yollar bomboş kaldı, trafikte oran yüzde 30'a düştü... İstanbul'da kar ulaşımı sekteye uğrattı!

İstanbul'da dünden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, şehri beyaza bürürken, trafiği de ciddi şekilde etkiledi. Kar yağışının başlamasıyla birlikte, birçok sürücü araçlarıyla trafiğe çıkmamayı tercih etti ve bu durum, yolların alışılmışın aksine boş kalmasına neden oldu.

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ORAN DÜŞTÜKÇE DÜŞTÜ

D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda trafik oldukça rahatken, sabah saatlerinde İstanbul'daki trafik yoğunluğu sadece yüzde 30 olarak ölçüldü.

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CUMA VE CUMARTESİ DAHA FENA OLACAK

Ancak, meteorolojik veriler kar yağışının bugün daha da şiddetleneceğini gösteriyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 40 santimetreye kadar çıkması bekleniyor. Ayrıca, Cuma ve Cumartesi günü kar yağışının tipi değişecek ve şiddetini artırarak İstanbul'da hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik Tem otoyolu kar
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