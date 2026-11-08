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Bitlis'te minibüs devrildi: 2 yaralı

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına, trafik kazasını beraberinde getirdi. Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan, içerisinde 9 kişinin bulunduğu minibüs devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, trafik bir süre sonra normale döndü.

Bitlis'te minibüs devrildi: 2 yaralı

Bitlis'te yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs devrildi.

9 KİŞİDEN 2'Sİ YARALANDI

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Minibüste bulunan 9 kişiden 2'sinin yaralandığı tespit edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KARA YOLU YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Devrilen minibüsün yoldan kaldırılmasının ardından kara yolu yeniden araç trafiğine açıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis kaza
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