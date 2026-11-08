Bitlis'te minibüs devrildi: 2 yaralı

Bitlis'te yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs devrildi.
Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Minibüste bulunan 9 kişiden 2'sinin yaralandığı tespit edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Devrilen minibüsün yoldan kaldırılmasının ardından kara yolu yeniden araç trafiğine açıldı.