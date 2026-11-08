Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Kütahya'da üç tekerlekli seyyar arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye hafif ticari araç çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu üzerindeki Canlı Hayvan Pazarı yakınlarında bulunan kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, üç tekerlekli seyyar arabasıyla karşıya geçmeye çalışan kişiye, İ.C. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle seyyar arabasıyla birlikte yola savrulan kişi ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazaya tanık olan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, hafif ticari aracın çarptığı kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

ARAÇTA BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü İ.C. ile araçta yolcu olarak bulunan O.I. da yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır