Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da metro ve metrobüs duraklarında insan seli! Seferler 02.00'ye kadar uzatıldı

İstanbul'da kar yağışıyla birlikte Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'daki toplu ulaşım istasyonlarında yoğunluk devam ediyor. Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan ve akşama doğru etkisini artıran kar yağışı nedeniyle işlerinden evlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

MECİDİYEKÖY VE ZİNCİRLUYU'DA YOĞUNLUK OLUŞTU

Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da bulunan metro ve metrobüs bağlantı noktalarının istasyon girişlerinde büyük kalabalıklar oluştu. Metroya binmek için Mecidiyeköy istasyonuna gelenler, turnikeler kısmına kadar kuyruk oluşturdu.



Vatandaşların araca binebilmek için bekleme sürelerinin bir saate yaklaştığı öğrenildi.

Zincirlikuyu'da metrobüs hattı ile Yenikapı-Osmanbey metrosunu birbirine bağlayan alt geçitlerde de vatandaşların kalabalık nedeniyle yürümekte zorluk çektiği görüldü.

METRO SEFERLERİ 02.00'YE KADAR UZATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan zorlu hava koşullarında yolcularımızın yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesi yer aldı.



Yoğunluk nedeniyle, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, МЗ Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Ataköy-Olimpiyat, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy, F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan hatlarında seferlerin 02.00'ye kadar süreceği kaydedildi. Açıklamada, yoğunluk azalana kadar ek seferler yapılacağı da duyuruldu.(AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır