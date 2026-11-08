Van’da 9 kişiye mezar olan minibüs olay yerinden kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Van-Özalp karayolunun 49’uncu kilometresinde meydana geldi. Tır ile İran plakalı minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişi de yaralandığı trafik kazasının ardından, bölgede yürütülen çalışmalar tamamlandı. Kaza yapan araçlar, olay yerine sevk edilen çekici ve karayolları ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda yoldan kaldırıldı. Bir süreliğine tek şeritten verilen trafik, araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü. Olay yerinde hayatını kaybeden İran uyruklu 9 kişinin cenazeleri, otopsi için Van Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü’ne sevk edildi. Yaralılar arasında bulunan tır sürücüsü, jandarma nezareti altında hastanede tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır