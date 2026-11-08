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Son dakika | Erdoğan ve Aliyev kol kola! Azerbaycan'da liderlerden samimi görüntüler

Son dakika haberi: Karabağ zaferinin 6. yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti. Erdoğan'ı mevkidaşı Aliyev karşıladı. İki liderin kol kola yürüdüğü samimi anlar kameraya yansıdı.

Son dakika | Erdoğan ve Aliyev kol kola! Azerbaycan'da liderlerden samimi görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Karabağ'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Azerbaycan'ın Zafer Günü vesilesiyle gittiği Azerbaycan'a Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da eşlik etti.

AZERBAYCAN'DA ALİYEV KARŞILADI

Erdoğan Azerbaycan'a indiğinde Fuzuli Havalimanı'nda İlham Aliyev tarafından karşılandı. Liderler kol kol yürürken o anlar kameraya yansıdı.

Son dakika | Erdoğan ve Aliyev kol kola! Azerbaycan da liderlerden samimi görüntüler 1

Son dakika | Erdoğan ve Aliyev kol kola! Azerbaycan da liderlerden samimi görüntüler 2

Son dakika | Erdoğan ve Aliyev kol kola! Azerbaycan da liderlerden samimi görüntüler 3

Son dakika | Erdoğan ve Aliyev kol kola! Azerbaycan da liderlerden samimi görüntüler 4

LİDERLER BİRE BİR GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

İki liderin görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğini çeşitli yönleriyle değerlendirecekleri, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeleri istişare edecekleri bildirildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev
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