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İnegöl’de otomobil takla atarak ters döndü: 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı şeritte ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.

İnegöl’de otomobil takla atarak ters döndü: 3 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolu üzerinde seyir halinde olan Ömer A. (19) yönetimindeki otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjü aşan otomobil, karşı yönde takla atarak ters şekilde durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Ömer A. ile araçta yolcu olarak bulunan Berat A. (19) ve Semih B. (16) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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