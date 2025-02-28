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  4. CHP'den sürpriz aşk haberi! İki belediye başkanı evlenme kararı aldı

CHP'den sürpriz aşk haberi! İki belediye başkanı evlenme kararı aldı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.02.2025 14:34
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CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ın evlenme kararı aldığı öğrenildi. Muğla Belediyesi konuya ilişkin açıklamada bulundu. Çiftin Nisan ayında olması beklenen nikah törenine dair detayların önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

CHP'den sürpriz aşk haberi! İki belediye başkanı evlenme kararı aldı

Muğla’nın Bodrum Belediye Başkanı iken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilen Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı CHP’li Gonca Köksal’ın evlilik kararı aldı.

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AÇIKLAMA GELDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit yaptığı açıklamada “Değerli basın mensupları bilgi kirliliğine neden olmamak amacıyla sizlerle bir konu paylaşmak istiyorum.

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Büyükşehir belediye başkanımız sayın Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanımız sayın Gonca Köksal almış oldukları evlilik kararı doğrultusunda nisan ayı içerisinde hayatlarını birleştireceklerdir” ifadelerini kullandı.

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NİKAH TARİHİ HENÜZ NET DEĞİL

Çiftin nikah töreniyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı CHP evlilik Aşk açıklama belediye
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