HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir'de sorumsuz kadın gündem yaratmıştı! Tünelde dans edip trafiği tehlikeye soktu, gözaltına alındı

İzmir'de sorumsuz kadın gündem yaratmıştı! Tünelde dans edip trafiği tehlikeye soktu, gözaltına alındı

28.02.2025 17:06
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

İçerik devam ediyor
28.02.2025 17:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün İzmir'de çekilen görüntüler herkesin tepkisini çekti. Konak ilçesindeki tünelde yürüyüp, dans ederek hareket halindeki araçları durduran Alara K. (27), trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Konak Tüneli'nde dün bir kadının dans ederek hareket halindeki araçları durdurduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti.

64

SORUMSUZ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, tünelde dans eden kişinin Alara K. olduğunu belirledi. Alara K., trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

51

2 SUÇTAN POLİSTE KAYDI VAR

Alara K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan, Alara K.'nin 'Hayasızca hareket' ve 'Yağma' suçlarından poliste kaydının da bulunduğu öğrenildi.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: "Anlamsız siyasetine bir yenisi daha ekledi"AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: "Anlamsız siyasetine bir yenisi daha ekledi"
MHP lideri Bahçeli'den 'Ramazan' paylaşımıMHP lideri Bahçeli'den 'Ramazan' paylaşımı
Anahtar Kelimeler:
polis Dans İzmir tünel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yargıtay’dan DEM Partili vekil hakkında dikkat çeken karar

Yargıtay’dan DEM Partili vekil hakkında dikkat çeken karar

İstanbul'daki görüşme meyvesini verdi: İlk hamle Rusya'dan

İstanbul'daki görüşme meyvesini verdi: İlk hamle Rusya'dan

Havale ve EFT’de sistem değişiyor! IBAN'a para transferi yapılırken artık bu şart aranacak…

Havale ve EFT’de sistem değişiyor! IBAN'a para transferi yapılırken artık bu şart aranacak…

Dünya Mourinho'ya verilen cezayı konuşuyor!

Dünya Mourinho'ya verilen cezayı konuşuyor!

Şimdiye kadarki en sert çıkış geldi

Şimdiye kadarki en sert çıkış geldi

CHP'li belediyelerden sürpriz aşk haberi!

CHP'li belediyelerden sürpriz aşk haberi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.