Ayak altına vicks sürmek neye iyi gelir? Ayak altına vicks sürmenin faydaları

Boğaz akıntısından soğuk algınlığına, öksürükten çeşitli ağrılara kadar birçok rahatsızlıkta eczanelerden satın alınabilen merhemler bulunur. Çeşitli faydaları ile bilindiği belirtilen vicks merhemin de bazı kaynaklarda yer alan iddialara göre kullanım biçimlerine ve alanlarına göre çeşitli faydalar sağladığı iddia edilmektedir.

Ayak altına vicks sürmek neye iyi gelir?

Bu merhem kullanımına engel herhangi bir sağlık problemi yoksa çoğu bireyin kullanımı için uygun bir merhemdir. Farklı şekilde kullanılabilen bu merhem, kullanım amacına ve yaşanan sağlık problemine göre sürülerek ya da solunarak kullanılabilmeye uygundur. Ancak kullanımında özellikle çocuklar için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur.

Eczanelerden reçete gereksinimi olmadan satın alınabilen bu merhem, boğaz sırt ve ayak tabanına sürülerek kullanılabilir. Genelde çeşitli kaynaklarda kış aylarında, soğuk algınlığı durumunda, grip ya da nezle gibi hastalıklarda ayak altına sürülebildiği ifade edilmektedir.

Ayak altına vicks sürülürse ne olur?

Çeşitli kaynaklardaki iddialara göre ayak altına vicks sürmenin faydaları ve kullanım biçimleri şu şekildedir:

Vücut ağrıları yaşanıyorsa ya da soğuk algınlığı söz konusu ise ayak tabanına biraz sürülmeli ve kalın bir çorap giyilmelidir.

Ayak altına sürmek için en uygun zaman gece uyumadan önce olacaktır.

Solunum yollarını açabilir.

Öksürüğü azaltabilir.

Ayak altına vicks sürmek ateşi düşürür mü?

Halk arasında kullanıldığı görülen ayak altına vicks sürme durumunun ateş düşürme konusunda da etkili olabileceği öne sürülmektedir. Çünkü bazı kaynaklarda böyle ifadeler bulunmaktadır. Ayrıca ayak altına sürülen bu merhem etkisi ile vücut ısısının dengelenebileceği ve mevcut ateşin düşürülebileceği iddiasi bulunmaktadır.

Yapısal olarak uzmanlar tarafından bu merhemin ateş düşürdüğüne dair bilimsel ve resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak faydalarından yararlanabilmek için bu merhemin kullanımı bazı doktorlar tarafından önerilebildiği durumlar olabilir.

Ayak altına vicks sürmek burnu açar mı?

Bu merhem farklı biçimlerde kullanılabilir. Bazı kaynaklardaki iddialara göre bu merhem burun deliklerine sürülebileceği gibi soluyarak da burun deliklerinde oluşan tıkanıklığı giderebilir.

Eğer direkt olarak sürülmeyecekse bir miktar kaynar su içinde biraz vicks eklenir ve bir havlu kapatılarak bu sudan yükselen buhar solunur. Bu sayede solunumun rahatlayacağı ve tıkanıklıkların giderileceği iddia edilmektedir.

Bu merhem dışında aynı veya benzer amaçlar için kullanılabilen başka merhemler de bulunmaktadır. Ancak herhangi bir merhemi kullanmadan uzman bir doktora danışmak gerekir.

Ayak altına vicks sürmek zararlı mı?

Özellikle çocuklar için bazı zararları olabileceği bilinen bu merhem bilinçsizce kullanılmamalıdır. Fazla kullanımı halinde bronşlarda iltihap oluşturulabileceği de bilinmektedir. Reçetesiz olarak da temin edilebilen bu merhemin özellikle 2 yaş ve altı çocuklara kullanılmaması gerektiği kabul edilmiştir.

Çocuklar için ılık su ile duş almak, bol sıvı tüketmek, oda sıcaklığını mevcut ısının altına düşürmek, ateş düşürücü ilaçlar kullanmak da ateş düşürmenin etkili yollarındandır. Bu merhemi ayak altına sürerek ateş düşürmeyi denemeden önce mutlaka doktora danışılmalıdır.