Ayak bileği burkulmasına evde ne yapılır? Ayak bileği burkulmasına evde çözüm önerileri

Çeşitli fiziksel etkinlikler sırasında ya da farklı başka nedenlere bağlı olarak ayak bileği burkulması durumu yaşanabilmektedir. Herhangi bir müdahalede bulunulmadan önce mutlaka doktora danışılması gerekir. Basit görülen ve çok sık karşılaşılabilen bir durum olmasına rağmen göz ardı edilmemeli ve daha büyük sorunlara yol açmaması amacı ile uzman bir doktora görünülmelidir.

Ayak bileğinin çevrilmesi ya da bükülmesi sırasında meydana gelen burkulma, ayak bileği kemiklerini bir arada tutmaya yarayan sert doku bağlarının yırtılması ya da gerilmesi ile oluşur. Eklemindeki bağ dokusunun ve ayak bileği eklemi etrafında yer alan yumuşak dokuların ters bir hareket doğrultusunda ve kontrol dışında gerilmesi ya da kopması ile gerçekleşir. Bir tür yaralanma olarak tanımlanan ayak bileği burkulması durumu her ne kadar basit bir durum görünse de dikkatli olunmalıdır.

Ayak bileği burkulmasına evde ne yapılır?

Kişilerin ayak bileğinin bükülmesine ya da dönmesine neden olabilen zıplama, düşme gibi fiziksel eylemler sonrasında bileği bükecek şekilde yere basması, düz olmayan bir zeminde yürümeye çalışması ya da egzersizler ayak burkulması adı verilen yaralanmalara sebebiyet verebilmektedir. Böyle bir durum söz konusu olduğu zaman bilen bir kişinin ilk yardım uygulaması yapması ya da mümkünse en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna kişinin ulaştırılması önemlidir. Bileğin neden burkulduğunun da bilinmesi gerekir. Olası bazı ayak bileği burkulması nedenleri şunlardır:

Birinin ayağına basılması

Ayağın pozisyonuna uygun olmayacak bir vücut ağırlığına maruz kalınması

Ayak bileğinin fazla efor sarf etmesine neden olan bazı kazaların yaşanması

Spor aktivitelerinde yanlış ayakkabı kullanımı ya da yanlış hareket yapılması

Tümsekli, engebeli yüzeylerde egzersiz ya da yürüyüş yapmak

Bir kişinin ayak burkulması yaşadığına dair bazı belirgin belirtiler görülmektedir. En belirleyici belirti burkulan ayak bileğinde hissedilen ağrı olarak kabul edilmektedir. Bunun dışında ayak bileğinin burkulması şu belirtiler ile kendini göstermektedir:

Şişlik

Hareket edememe

Dengesizlik

Hassasiyet

Morarma

Kızarma

Ayak bileği burkulmasına evde çözüm önerileri nelerdir?

Ayak bileği burkulması yaşayan kişinin en kısa zamanda bir doktora ya da bir sağlık kurumuna ulaştırılması gerekir. Ambulans çağırmak ve kişiyi hareket ettirmemek de net bir teşhis konana dek yapılabilecek işlemler arasında yer almaktadır. En bilinen evde ayak bileği burkulmasına çözüm yöntemlerinden bazıları ise şu şekildedir:

Atel ya da koltuk değneği kullanılarak ayak kullanımı sınırlandırılmalıdır.

Ayak dinlendirilmelidir.

Ayak mümkün olduğu kadar yüksekte tutulmalıdır.

Elastik bandaj kullanılarak ayağı kan dolaşımı engellenmeyecek şekilde sıkıştırmalıdır.

Ağrı kesici ilaçlar doktor önerisi ile kullanılabilir.

Soğuk kompres uygulanabilir.

Ayak bileği burkulması bazı durumlarda fizyoterapi gerektiren bir durum olarak da meydana gelebilir. Kardiyo egzersizleri, kum doldurulmuş sargı ağırlıkları ile elastik bantlar gibi ayak kaslarını güçlendirmeye yönelik hareketler yapılarak dayanıklılık arttıran bir egzersiz programı hazırlanabilir. Bazı tehlikeleri de olabilen ayak bileği burkulma durumunda bazı risk unsurları şunlardır: