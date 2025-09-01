HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Ayak kokusu neden olur, nasıl geçer? Ayak kokusu sorunu ve çözümü

Gün boyunca vücudun tüm ağırlığını taşıyan ayaklar, birçok çevresel etken nedeni ile birçok sorun yaşayabilmektedirler. Bu yüzden ayakların bakımına dikkat edilmeli ve düzenli olarak ayakları dinlendirmelidir. Aksi takdirde birçok sağlık sorunu ortaya çıkabilir ve bu sorunlar genel beden sağlığı üzerinde de etkili olabilir.

Ayak kokusu neden olur, nasıl geçer? Ayak kokusu sorunu ve çözümü
Ferhan Petek

İnsan vücudunda en çok ter bezi barındıran bölgelerden biri de ayaklardır. Ayak kokusu probleminin de genel olarak bu terleme kaynaklı olduğu kabul edilmektedir. Ancak ayaklarda koku oluşumu direkt olarak terleme nedeni ile gerçekleşmemektedir. Ter ile beslenen bakterilerin çoğalması ayak kokusuna neden olabilmektedir. Ayaklarda meydana gelen ter, hava almayan ayakkabılarda buharlaşamadığı için bakterilerin meydana gelmesine yardımcı olur. Bu nedenle ayakların sağlığını koruyabilmek için doğru ayakkabı ve doğru çorap seçimi son derece önemlidir.

Çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilen ayak kokusu ile başa çıkmak için öncelikli olarak ayak kokusunun oluşumuna neden olacak durumlara engel olmak gerekir. Ayak hijyenine ve ayak sağlığına dikkat ederek ayak kokusundan kurtulabilmek de mümkün kabul edilir. Çok sıkı ve hava almayan ayakkabılar giymenin, ayak bakımına ve temizliğine dikkat etmemenin sonucunda ayak kokusu sorunu ortaya çıkabilmektedir.

Ayak kokusu neden olur, nasıl geçer?

Oldukça yaygın bir durum olarak kabul edilen ayak kokusu problemi, çözümü olduğu bilinen bir durum olarak kabul edilir. Bakterilerin sıcak ve nemli ortamlarda çoğalması nedeni ile tüm gün ayakkabı içinde kapalı olarak kalan ve terleyen ayaklarda koku meydana gelebilmektedir. Kokuyu ortadan kaldırmak ya da azaltabilmek için ve kokunun kronik hale gelmemesi için ayak bakımına ve ayak temizliğine önem verilmeli doğru ayakkabılar giyilmelidir.

Kişilerde ayak kokusunun oluşmasına neden olabilecek bazı durumlar şunlardır:

  • Ayaklar ter bezlerinin en yoğun olarak bulunduğu bölgelerdir. Fazla terleyen ayaklar nem sebebi ile bakteri aktivitesini arttırır ve koku oluşur.
  • Nemli ortamlar bakterilerin çoğalması için çok uygun bir ortam hazırlar. Bu yüzden ayaklarda çok terleme durumunda koku meydana gelebilmektedir.
  • Sentetik malzemelerden yapılmış olan ayakkabılar giyildiğinde ve hava almayan çoraplar tercih edildiğinde ayak kokusu oluşabilir.
  • Mantar enfeksiyonları ayaklarda kızarıklık, kaşıntı ve kokuya neden olabilmektedir. Oluşan bu enfeksiyonlar ayak kokusunun artmasına neden olabilmektedir.
  • Genetik faktörler de ayak kokusuna neden olabilmektedir. Eğer ayak kokusunun altında başka bir neden tespit edilemiyorsa ve ailede başka kişilerde de ayak kokusu sorunu varsa o kişide de ayak kokusu sorunu yaşanabilmektedir.
  • Herhangi bir nedene bağlı olarak meydana gelen ayak kokusu problemi çeşitli yöntemler kullanılarak giderilebilmektedir. Doktora danışarak doğru yöntemin bulunması önerilir. En çok uygulanan ayak kokusu giderme yöntemleri şu şekildedir:
  • Hava alabilme özelliği olan deri ve benzeri doğal malzemeler kullanılarak üretilmiş olan ayakkabılar kullanılmalıdır.
  • Sentetik malzemelerden üretilmiş olan çoraplar yerine terlemeyi engelleyecek materyallerden üretilen çoraplar giyilmelidir.
  • Ayak kokusunu azaltabileceği bilinen bu amaçla üretilen antibakteriyel ürünler kremler ya da spreyler kullanılabilir.
  • Ayakları düzenli olarak yıkamak, bakım yapmak ve özellikle parmak aralarını iyice yıkayıp kurulamak gibi yöntemlerle ayak kokusu sorununun önüne geçilebilir. Sık ve doğru yöntemlerle yıkamak kadar iyice kurulamak da son derece önemlidir. Nemli kalan ayaklarda da ayak kokusu sorununa yol açabilmektedir.
  • Doğru bir beslenme rutini edinilmeli ve gün içinde yeteri kadar su ve sıvı tüketilmelidir.
  • Tırnak bakımına dikkat edilmelidir. Uzun tırnaklar bakteri birikmesine neden olabilmektedir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Tekirdağ! Park halindeki araçta öldürüldüYer: Tekirdağ! Park halindeki araçta öldürüldü
Radikal yenilik! İletişim şeklini kökten değiştirebilirRadikal yenilik! İletişim şeklini kökten değiştirebilir

Anahtar Kelimeler:
ayak kokusu ayak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray yönetimine salvo! İpler artık tamamen kopma noktasına geldi

Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray yönetimine salvo! İpler artık tamamen kopma noktasına geldi

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Milli yıldız için 20 milyon Euro'nun üstünde teklif geldi

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Milli yıldız için 20 milyon Euro'nun üstünde teklif geldi

Yer: Adana! Baskın sırasında 4 kadınla birlikte gizli geçidi kullandı: O anlar kamerada!

Yer: Adana! Baskın sırasında 4 kadınla birlikte gizli geçidi kullandı: O anlar kamerada!

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! Can kaybı sayısı artıyor

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! Can kaybı sayısı artıyor

İstanbul'da trafik çilesine yeni ayar

İstanbul'da trafik çilesine yeni ayar

Saksıdaki çiçeği fırlatmasıyla gündem olan Hakkı Alkan'dan yeni açıklama: Samet Jankovic'in avukatı 5.5 milyon istedi

Saksıdaki çiçeği fırlatmasıyla gündem olan Hakkı Alkan'dan yeni açıklama: Samet Jankovic'in avukatı 5.5 milyon istedi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.