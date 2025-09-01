Ayak kokusu neden olur, nasıl geçer? Ayak kokusu sorunu ve çözümü

İnsan vücudunda en çok ter bezi barındıran bölgelerden biri de ayaklardır. Ayak kokusu probleminin de genel olarak bu terleme kaynaklı olduğu kabul edilmektedir. Ancak ayaklarda koku oluşumu direkt olarak terleme nedeni ile gerçekleşmemektedir. Ter ile beslenen bakterilerin çoğalması ayak kokusuna neden olabilmektedir. Ayaklarda meydana gelen ter, hava almayan ayakkabılarda buharlaşamadığı için bakterilerin meydana gelmesine yardımcı olur. Bu nedenle ayakların sağlığını koruyabilmek için doğru ayakkabı ve doğru çorap seçimi son derece önemlidir.

Çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilen ayak kokusu ile başa çıkmak için öncelikli olarak ayak kokusunun oluşumuna neden olacak durumlara engel olmak gerekir. Ayak hijyenine ve ayak sağlığına dikkat ederek ayak kokusundan kurtulabilmek de mümkün kabul edilir. Çok sıkı ve hava almayan ayakkabılar giymenin, ayak bakımına ve temizliğine dikkat etmemenin sonucunda ayak kokusu sorunu ortaya çıkabilmektedir.

Ayak kokusu neden olur, nasıl geçer?

Oldukça yaygın bir durum olarak kabul edilen ayak kokusu problemi, çözümü olduğu bilinen bir durum olarak kabul edilir. Bakterilerin sıcak ve nemli ortamlarda çoğalması nedeni ile tüm gün ayakkabı içinde kapalı olarak kalan ve terleyen ayaklarda koku meydana gelebilmektedir. Kokuyu ortadan kaldırmak ya da azaltabilmek için ve kokunun kronik hale gelmemesi için ayak bakımına ve ayak temizliğine önem verilmeli doğru ayakkabılar giyilmelidir.

Kişilerde ayak kokusunun oluşmasına neden olabilecek bazı durumlar şunlardır: