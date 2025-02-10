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Ayakkabıları fark edilince, silip yeniden paylaştı... AK Partili Haluk Laçin'in gündem yaratan ev ziyareti

10.02.2025 07:54
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AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'in yaşlı iki vatandaşın evine yaptığı ziyaretlerdeki 'ayakkabı' detayı gündem oldu. Laçin'in ziyaretle ilgili fotoğrafı yayınlandı. Söz konusu paylaşımda evlere ayakkabıları ile girdiği fark edilince; fotoğraf karesi kesilip yeniden paylaşım yapıldı. Tepkiler ise gecikmedi.

Ayakkabıları fark edilince, silip yeniden paylaştı... AK Partili Haluk Laçin'in gündem yaratan ev ziyareti

AK Parti Muğla İl Başkanı seçilen Haluk Laçin, Datça’da yaşlı iki vatandaşı evinde ziyaret etti. İki ay önce göreve gelen Ak Partili Laçin, ziyaret sonrasında partinin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AYAKKABILARINI ÇIKARMAMIŞ

Söz konusu fotoğraf karesinde, vatandaşların evini ziyaret eden Laçin'in ayakkabılarını çıkarmadığı görüldü.

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O PAYLAŞIM SİLİNDİ AMA...

Tepkilerin ardından ise söz konusu paylaşım silinirken; daha sonra fotoğraftan ayakkabı bölümü kesilerek yeniden paylaşıldı.

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TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; ayakkabıların göründüğü fotoğrafın ekran görüntüsünü alan kişilerden sosyal medyadan şu tepkiler geldi:

“İnsan bu kadar da sorumsuz olmamalı!”, “Eve ayakkabı ile girmek nedir ya saygısızlık resmen ev sahibine”, “Ben de diyorum niye bize gelmiyorlar. Meğer ayakkabıyı çıkaramıyorlarmış”, “Tam bir rezalet"

Anahtar Kelimeler:
Muğla ayakkabı ak parti
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