Ayakkabıları fark edilince, silip yeniden paylaştı... AK Partili Haluk Laçin'in gündem yaratan ev ziyareti

AK Parti Muğla İl Başkanı seçilen Haluk Laçin, Datça’da yaşlı iki vatandaşı evinde ziyaret etti. İki ay önce göreve gelen Ak Partili Laçin, ziyaret sonrasında partinin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Söz konusu fotoğraf karesinde, vatandaşların evini ziyaret eden Laçin'in ayakkabılarını çıkarmadığı görüldü.
Tepkilerin ardından ise söz konusu paylaşım silinirken; daha sonra fotoğraftan ayakkabı bölümü kesilerek yeniden paylaşıldı.
Sözcü'de yer alan habere göre; ayakkabıların göründüğü fotoğrafın ekran görüntüsünü alan kişilerden sosyal medyadan şu tepkiler geldi:
“İnsan bu kadar da sorumsuz olmamalı!”, “Eve ayakkabı ile girmek nedir ya saygısızlık resmen ev sahibine”, “Ben de diyorum niye bize gelmiyorlar. Meğer ayakkabıyı çıkaramıyorlarmış”, “Tam bir rezalet"