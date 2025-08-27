Ayakkabınız üreme sisteminize zarar verebilir! Çin ve Uzakdoğu’dan gelen ayakkabılarda tehlike: "Kısırlık ve kanser riski taşıyor"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Prof. Dr. Vefik Arıca, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği’nin (TASD) yaptırdığı analizlerde, Çin ve Uzakdoğu’dan ithal edilen bazı ayakkabılarda yapılan testlerde kurşun ve kadmiyum gibi ağır metallerin yanı sıra hormon sistemini olumsuz etkileyen ftalat türevlerinin sınır değerlerin çok üzerinde çıktığını belirtti.

"KISIRLIĞA YOL AÇABİLİR"

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Bu ürünler sadece çocukları değil yetişkinleri de tehdit ediyor; kansere, iktidarsızlığa ve kısırlığa yol açabilir" uyarısında bulundu.

TASD'ın yaptırdığı analizlerde, kurşun ve kadmiyum gibi ağır metallerin yanı sıra hormon bozucu ftalat türevleri de sınır değerlerin çok üzerinde olduğunu belirten Prof. Dr. Arıca, sonuçların yalnızca çocuklar ve gençler için değil, yetişkinler için de ciddi risk taşıdığını ifade etti.

"CİDDİ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR"

Prof. Dr. Arıca, “Ayakkabı gibi doğrudan ciltle temas eden ürünlerde bu kadar yüksek düzeyde kurşun, kadmiyum ve ftalat bulunması çok ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Bu maddeler yalnızca kansere yol açmakla kalmaz, hormon sistemini bozarak yetişkinlerde iktidarsızlık, kısırlık ve kalıcı üreme sorunlarına da neden olabilir" dedi.

"DAHA SIKI DENETİMLER YAPMALI"

Prof. Dr. Arıca, söz konusu maddelerin etkilerinin kısa sürede fark edilmeyeceğini ancak uzun vadede 'görünmez bir tehdit' oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Arıca, "Sağlık, birkaç lira tasarruftan çok daha değerlidir. Vatandaşlarımız ucuz ve denetimsiz ürünlerden uzak durmalı, kamu otoriteleri ise gümrüklerde daha sıkı denetimler yapmalıdır. Aksi halde toplum sağlığımız ucuz ithal ürünler yüzünden büyük tehdit altında kalacaktır" dedi.

