Ayakkabısı olmadığı için terlikle dolaşan yaşlı kadına mahalle muhtarı yardım etti

Şarhöyük Mahallesi’nde tek başına yaşam mücadelesi veren 65 yaşındaki N.Ç.’nin, kış şartlarına rağmen dışarıda terlikle dolaştığı fark edildi. Durumdan haberdar olan Şarhöyük Mahalle Muhtarı Ayşe Yılmaz, yaşlı kadının mağduriyetini gidermek için harekete geçti. Hayırseverlerin de desteğiyle temin edilen yeni ayakkabılar, Muhtar Yılmaz tarafından N.Ç.’ye teslim edildi.

Dondurucu soğuklarda ayakkabısı olmadığı için zor anlar yaşayan yaşlı kadının, yapılan yardımla birlikte yüzü güldü. Mahalle sakinleri, muhtarın bu duyarlı davranışını takdirle karşılarken, N.Ç.’nin ihtiyaçlarının takibinin süreceği kaydedildi.

Kaynak: İHA