Ayaklarda yanma hissi neden olur? Ayakta yanma hissinin nedenleri

Özellikle gece geç saatlerde ya da uyumak üzereyken ayaklarda kaşıntı ya da yanma gibi durumlar yaşanabilmektedir. Rahatsız edici derecede olan bu yanma hissi ağrıya dönüşerek kişilerin yaşam kalitesini ve uyku kalitesini düşürebilmektedir. Ayaklarda yanma hissi oluşmasının birçok nedeni olabilmektedir. Bazı hastalıkların belirtisi olarak da kendini gösterebilen ayak yanması durumu normalden uzun sürmesi durumunda mutlaka doktora danışılması gereken bir durum olarak kabul edilmektedir.

Genel olarak aşırı alkol kullanımından toksinlere, sinir uçlarının hasar görmesinden çeşitli vitamin ve mineral eksikliklerine birçok nedeni olabilen ayak yanması durumu ayak bileklerine ve dizin alt kısmında olan bölgeye de ulaşabilmektedir.

Ayaklarda yaşanan yanma, batma, uyuşma, ağrı gibi durumlar özellikle geceleri geç saatlerde daha çok hissedilmektedir. Geceleri ayaklarda uykuya engel olacak derecede rahatsızlık vererek ortaya çıkan yanma durumu ağrıya da dönüşebilmektedir. Gün içinde ağrı ya da yanma hissi hafiflese de geceleri yeniden ortaya çıkabilmektedir. En belirgin ayak yanması belirtileri şu şekilde kendini göstermektedir:

Ayaklardaki yanma hissinin akşamları ve gece geç saatlerde daha çok oluşması

Ayaklarda, ayak bileklerinde, alt bacak kısmında uyuşma hissi yaşanması

Ayaklara bıçak ya da iğne saplanıyor gibi hissedilmesi

Ayaklarda ağırlık hissi oluşması

Ciltte kızarıklıkların meydana gelmesi

Ayaklarda ve bacakların alt kısmında karıncalanma ve uyuşma hissi oluşması

Ayaklarda donuk olarak ifade edilebilen bir ağrının oluşması

Ağrı, yanma ve uyuşma hissinin bir arada yaşanması

Ayaklarda yanma hissi neden olur?

Ayaklarda yanma hissinin oluşması genel olarak ve çoğunlukla nöropatik bir durum olarak bilinen sinir hasarı sonucunda gerçekleşebilmektedir. Sinir hasarları, çeşitli enfeksiyonlar gibi etkenler de ayaklarda yanma hissine neden olabilmektedir. En bilinen ve en yaygın olarak kabul edilen ayak kanması durumlarından bazıları şunlardır:

Periferik nöropati

Diyabet hastalığı

Tarsal tünel sendromu

Ayaklara tam olarak oturmayan ayakkabılar giyme

Hipertiroidizm

Yetersiz ve dengesiz beslenme

Vitamin ve minerallerin eksikliği

Yetersiz kan dolaşımı durumu

Anksiyete

Stres ve kaygı bozukluğu

Damar tıkanıkları

Venöz yetmezlik durumlardan kaynaklı olarak meydana gelen yetersiz kan dolaşımı durumu

Sinir hasarları

En çok ve sık olarak geceleri ortaya çıkan ayak yanması durumu gitgide artarak yaşanabilmektedir. Gün içinde çok uzun saatler boyunca ayakta duran kişilerde yetersiz kan dolaşımı, diyabetik nöropati, mantar enfeksiyonları, tarsal tünel sendromu gibi durumlar en sık görülen ayaklarda yanma hissi nedenleri arasında yer almaktadır.

Ayak yanması sorununa çözüm olarak kullanılan bazı yöntemler şunlardır: