Ayaklarından vurup, kuyumcuyu soydular... Poşet poşet paraları odaya döküp kutlamışlar!

Adana’da girdikleri kuyumcu dükkanında 2 çalışanı ayaklarından vurup, altınları çaldıktan sonra kaçan 3 şüpheli, satın aldıkları otomobille kente dönerken yakalandı. Tutuklanan şüphelilerin altınları bozdurup, saklandıkları evde paraları odaya dökerek saydıkları ve birbirini kutladıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.

15 Ağustos saat 09.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’nde yüzlerini motosiklet kaskıyla gizleyen Suriye uyruklu Asad A. ile Abdulaziz E., kuyumcu Abdullah Damlakhı’nın (27) dükkanına girdi.

KUYUMCUDAKİ İKİ KİŞİYİ AYAKLARINDAN VURDULAR

Tabancayla içeridekileri tehdit eden şüpheliler, tezgahtaki altınları istedi. Şüpheliler, çalışanlardan İbrahim Kesir (26) ile Abdurrahman Gılleh’i (21) tabancayla ayaklarından vurdu.

Ayaklarından vurup, kuyumcuyu soydular... Poşet poşet paraları odaya döküp kutlamışlar! 1

3 MİLYON LİRALIK ALTINLARI POŞETE KOYUP KAÇTILAR

Abdulaziz E. çalışanların başında beklerken, Asad A. ise tezgah ve vitrindeki piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan altın ve ziynet eşyalarını poşete doldurdu. Dükkandan koşarak çıkan şüpheliler, ara sokağa girerek kaçtı. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye götürdüğü yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ayaklarından vurup, kuyumcuyu soydular... Poşet poşet paraları odaya döküp kutlamışlar! 2

900 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Soygunla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki 900 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ayaklarından vurup, kuyumcuyu soydular... Poşet poşet paraları odaya döküp kutlamışlar! 3

ALTINLARI BOZDURUP, OTOMOBİL ALDILAR

Polisin teknik takip başlattığı şüphelilerin, soygunun ardından Karataş ilçesine bağlı Çimeli Mahallesi’ndeki bir tarlada saklandığı belirlendi.

Soygunu planladığı belirtilen Emrullah D.’nin, 2 şüpheliyi otomobille alıp, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’ndeki bir eve götürdüğü saptandı. Altınları, ilçedeki bir kuyumcuda bozduran şüphelilerin, Osmaniye’ye giderek bir otomobil satın aldığı ve kente dönmek üzere yola çıktığı belirlendi.

DÖNÜŞ YOLUNDA YAKALANDILAR

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, kentin girişinde güvenlik önlemi aldı. Yol kenarında bekleyen ekipler, şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilden indirilen 3 şüpheli ile yanlarındaki Hamid H. (28) yere yatırılıp, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Ayaklarından vurup, kuyumcuyu soydular... Poşet poşet paraları odaya döküp kutlamışlar! 4

Öte yandan şüphelilerin saklandıkları evde arama yapan ekipler, çalınan altınların bozdurulmasından elde edildiği değerlendirilen 815 bin lira ele geçirdi. Şüpheliler ile yakalandıkları otomobil, emniyete götürüldü.

PARALARI SAYIP, EĞLENDİKLERİ ANLARI KAYDETTİLER

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, torbalardaki paraları odaya dökerek kutlama yaptıkları görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde, soygunu gerçekleştiren Asad A. ile Abdulaziz E.’nin paraları sayıp, birbirlerini kutladıkları görüldü.

Ayaklarından vurup, kuyumcuyu soydular... Poşet poşet paraları odaya döküp kutlamışlar! 5

Ayrıca şüphelilerin, soyguna giderken çektikleri görüntüyü de sosyal medyada paylaştıkları öğrenildi. Sorguya alınan şüpheliler, haklarındaki suçlamaları kabul etti.

Ayaklarından vurup, kuyumcuyu soydular... Poşet poşet paraları odaya döküp kutlamışlar! 6

3 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrullah D., Asad A. ile Abdulaziz E. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Hamid H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Adana soygun para borsası
