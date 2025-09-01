HABER

Ayakta su toplaması nasıl geçer? Ayakta su toplamasının tedavisi

Vücutta su toplaması durumu, çok sık karşılaşılan ve çözümü olan bir durumdur. Farklı nedenlere bağlı olarak kadın ya da erkek her yaştan insanın yaşayabileceği bu durum, bazı hastalıkların belirtisi olarak da kendini göstermiş olabilir. Bu yüzden mutlaka dikkat edilmeli ve sürekli su toplama durumunda bir an önce doktora gidilmelidir.

Ferhan Petek

Bazı yiyecek ve içecekler, genetik sebepler, sıcak hava, çeşitli ilaçların içinde yer alan bileşenler gibi birçok durum vücutta ödem adı verilen su tutma durumuna neden olabilmektedir. Özellikle bazı hormon ilaçları, yapay tatlandırıcılar, alkollü içecekler, kafein tüketimi gibi durumlar vücutta tuz ve su tutarak şişmelere neden olur. Birçok farklı nedene bağlı olarak gerçekleşebilen bu durumun çözümü de nedenine bağlı olarak gerçekleşebilmektedir.

Vücudun her bölgesinde toplanabilen tuz ve su, birikerek şişmelere, ödemlere neden olur. Ayaklarda da su toplaması yaşanabilir ve bu durum daha çok basınç ya da sürtünme gibi nedenlere bağlı olarak yaşanabilir. Bu durum yanlış ayakkabı seçiminden yanlış beslenmeye kadar birçok farklı sebep yüzünden meydana gelebilmektedir.

Ayakta su toplaması nasıl geçer?

Ayaklarda su toplaması durumu genel olarak deride oluşan küçük sıvı dolu kabarcıklar olarak görülür. Uzun süre ayakta durmak, aşırı sürtünme, sıcaklık değişimleri, yanıklar ya da bazı cilt rahatsızlıkları ayakta su toplamasına sebep olabilmektedir. Ödem türü su toplamaları dışında deride oluşan kabarcıklar olarak gözlemlenen su toplamaları enfeksiyon risklerini de ortaya çıkartabilir. Bu yüzden doğru hareket edilmeli ve durum önemsenerek mutlaka uzman bir doktora gidilmelidir.

Bir kişinin ayağında su toplaması durumu şu nedenlere bağlı olarak meydana gelebilmektedir:

  • Sert, sıkı ve yeni ayakkabıların uzun süreli kullanılması nedeni ile
  • Ayakların belli bir kısmına uygulanan baskı ve sürtünme ile
  • Egzersizler ya da uzun yürüyüşler sonrasında ciltte tahrişlerin oluşması ile
  • Ayakta uzun süreli durarak
  • Fazla koşarak
  • Terlemeyle birlikte cilt yüzeyinde yumuşama yaşaması ve cildin hassaslaşması ile
  • Sıcak yüzeyle ya da güneş ile temas ederek oluşan yanmalar nedeni ile

Her ne kadar çok sık görülebilen bir durum olsa da bazı riskleri bulunan ayakta su toplama durumuna yol açabilecek bazı olasılıklar ise şu şekildedir:

  • Aşırı terlemek
  • Sigara kullanımı
  • Atopik dermatit öyküsüne sahip olma
  • Güneş ışınlarına çok fazla maruz kalma
  • Farklı bir alanda dermatofit enfeksiyon oluşması
  • Kontakt iritanlara, metallere maruz kalmak
  • Kontakt alerjenlere maruz kalmak

Ayakta su toplamasının tedavisi var mıdır?

Su toplayan ayaklarda bazı başka belirtiler de kendini gösterebilmektedir. Bu belirtiler şunlardır:

  • Kötü koku ve sarı renkte sıvı gibi çeşitli enfeksiyon belirtileri
  • Çok şiddetli kaşıntı
  • Ciltte yanma hissi
  • Sıvı dolu kabarcıklar
  • Şişlik
  • Kızarıklık

Geçmesi için bazı yöntemler bulunan ayakta su toplama durumu yaşandığında vakit kaybetmeden doktora gidilmelidir ve şişen sıvı dolu kabarcıklar asla patlatılmamalıdır. Aksi takdirde ciddi sonuçlara yol açabilecek enfeksiyonlar meydana gelebilir. Yapılabilecek bazı başka yöntemler şunlardır:

  • Bölge temiz ve kuru tutulmalıdır.
  • Kabarcıklar asla patlatılmamalıdır.
  • Eğer bir şekilde kabarcıklar patlamışsa çok temiz bir bez ile üzeri kapatılmalıdır.
  • Soğuk kompres uygulanmalıdır.
  • Sürtünme önlenmelidir ve bunun için uygun bir çorap ve ayakkabı kullanılmalıdır.

Ayakta su toplaması durumuna iyi geldiği bilinen bazı durumlar ise şu şekildedir:

  • Ayaklar ılık su ile yıkanmalıdır.
  • Cildi tahriş etmeyen sabunlar tercih edilmelidir.
  • Cildi tahriş eden her türlü kimyasal malzeme ile direkt olarak temas edinmekten kaçınılması gerekir.
