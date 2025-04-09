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Ayder Yaylası'nda kar etkili oldu!

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, Nisan ayında yağan karla beyaza büründü.

Ayder Yaylası'nda kar etkili oldu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Rize'de, kar yağışı yüksek rakımlarda etkisini gösterdi. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gözde turizm merkezlerinden olan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda 9 Nisan itibariyle kar sürprizi yaşandı.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu yaylada soğuk hava etkili oldu. Kar yağışı turizmcilerin yüzünü güldürürken, yetkililer aşırı soğuk ve dona karşı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rize kar
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