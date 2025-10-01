HABER

Aydın 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 1 Ekim 2025 Çarşamba günü hava açık, güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C civarında, gece 14°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %43, rüzgar hızı saatte 7 km olacak.

2 Ekim Perşembe günü hava yine açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece ise 15°C civarında tahmin ediliyor. 3 Ekim Cuma günü hava açık kalmaya devam edecek. Gündüz 25°C, gece 15°C olacak.

Ekim ayı boyunca Aydın'da sıcaklıklar 22°C ile 28°C arasında değişiyor. Yağış miktarı ortalama 5 mm ile 11 mm arasında. En yağışlı gün 30 Ekim.

O dönemde nem oranı %82 ile %89 arasında seyrediyor. En nemli gün 30 Ekim. Bu günde nem %89'a ulaşmakta.

Aydın'da Ekim ayında ortalama 8 ile 10 saat arasında güneş ışığı alınıyor. En fazla güneş ışığı 3 Ekim'de görünüyor. Bu günde 10 saat güneş ışığı kaydedilmiştir.

Ekim ayı boyunca rüzgar hızı saatte 5 ile 6 km arasında değişiyor. Aydın'da hava koşulları genellikle ılıman, güneşli. Yağış miktarı düşük.

Nem oranı yüksek, rüzgar hızı ise düşük kalmaktadır.

