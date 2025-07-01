Aydın 01 Temmuz Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı ise 20°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 2 Temmuz Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı 21°C olacak. 3 Temmuz Perşembe günü de gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı 21°C olarak öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir dönem sunuyor. Aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde, doğrudan güneş ışığından kaçınılmalı. Bol su tüketmek de hayati önem taşır. Tarım sektöründe çalışanlar, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dinlenme molaları vermeli. Ayrıca, uygun koruyucu giysiler kullanmaları gerekmektedir.

Sıcak hava koşulları orman yangınları riskini artırabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınılmalı. Sigara izmaritleri gibi yanıcı maddelerin doğaya atılmaması sağlanmalıdır. Su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması, hem ekosistem hem de insan sağlığı açısından kritik öneme sahiptir.

Aydın'da sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Bu dönemde basit önlemlerle olumsuz etkiler en aza indirilebilir.