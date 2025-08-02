Aydın 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35°C civarına ulaşacak. Hissedilen sıcaklık ise 37°C'ye kadar çıkacak. Gece saatlerinde sıcaklık 27°C seviyelerine düşecek. Rüzgarlar güneybatı yönünden saatte 9 km ile başlayacak. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı 37 km'ye kadar çıkacak. Nem oranı sabah %57, gündüz %40, akşam %48 ve gece %68 olacak.

Aydın'ın Ağustos ayı genellikle sıcak ve kuru bir iklime sahiptir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 35°C'dir. Gece sıcaklıkları ise 23°C seviyelerinde seyreder. Ağustos ayında yağış miktarı yılda yaklaşık 3 mm'dir. Bu, ayın oldukça kuru geçtiğini göstermektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Yüksek sıcaklıklar, düşük nem oranları ve yağışsız bir hava durumu öngörülüyor.

Bu tür hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Yüksek sıcaklıklar, güneşe maruz kalma süresini sınırlamayı gerektirir. Ayrıca, bol su tüketimi de önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve uygun kıyafetler giymek de gereklidir. Sıcak hava, tarım ürünlerini olumsuz etkileyebilir. Çiftçilerin sulama programlarını gözden geçirmeleri faydalı olacaktır.

Aydın'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü ve sonraki günlerde sıcak ve kuru hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bireylerin ve tarım sektörünün dikkatli olup, gerekli önlemleri alması önemlidir.