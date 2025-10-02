HABER

Aydın 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 2 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C civarında.

Gece sıcaklığı ise 14°C civarında bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 11 km olacak.

3 Ekim Cuma günü hava sıcaklığının 28°C'ye çıkması öngörülüyor. 4 Ekim Cumartesi günü de 28°C civarında kalacak. 5 Ekim Pazar günü sıcaklık 27°C civarında olabilir. Bu tarihlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Ekim ayı boyunca Aydın'da hava sıcaklıkları 22°C ile 28°C arasında değişiyor. Nem oranı %32 ile %88 arasında dalgalanıyor. Yağış miktarı ise ortalama 5 mm ile 11 mm arasında değişiyor.

Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak ani hava değişimlerine hazırlıklı olmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebiliyor. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olabilir. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde güneş koruyucu kullanmalısınız. Rüzgar hızı arttığında dikkatli olunmalı. Açık alanlarda devrilebilecek nesnelere karşı önlem almanızda yarar var.

