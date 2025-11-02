Aydın 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu genel olarak kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 14.1°C olarak ölçülecek. En yüksek sıcaklık ise 21°C civarında seyredecek. Nem oranı %87, rüzgar hızı ise 4.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:36, gün batımı ise 18:11 olarak bekleniyor.

3 Kasım Pazartesi günü hava puslu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 22°C arasında değişecek. 4 Kasım Salı günü bulutlar artacak. Bu gün sıcaklık 13°C ile 23°C arasında olacak. 5 Kasım Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 21°C arasında seyredecek. 6 Kasım Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar bu günde 11°C ile 21°C arasında bulunacak. 7 Kasım Cuma günü çoğunlukla güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 21°C arasında değişecek. 8 Kasım Cumartesi bulutlu havanın ardından parlak bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. 5 Kasım Çarşamba günü sağanak yağışlar bekleniyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken alternatif kapalı mekanlar düşünmeniz faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız önerilir. Rüzgar hızı 4.7 km/saat civarında tahmin ediliyor. Rüzgarın etkisini minimumda tutmak için uygun kıyafetler seçin. Nem oranının yüksek olduğu günlerde uygun önlemler alınması önemlidir. Özellikle hassas bünyeler için nemden korunmak faydalı olacaktır.