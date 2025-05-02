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Aydın 02 Mayıs Cuma hava durumu: Aydın'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...

Aydın 02 Mayıs Cuma hava durumu raporu paylaşıldı. Bugün Aydın'da hava durumu orta kuvvetli yağmurlu geçecek.

Aydın 02 Mayıs Cuma hava durumu: Aydın'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...
Nilgün Akbıyık

Aydın'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, bölge halkı için önemli bir konu olacak. Gün boyunca orta kuvvetli yağmurlar bekleniyor. Bu durum, özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Sıcaklık gündüz 25.8°C, gece ise 13.2°C civarında olacak. Nem oranı %62 seviyelerinde olacak. Rüzgarın hızı saatte 13.0 km olarak tahmin ediliyor.

3 Mayıs Cumartesi'den 5 Mayıs Pazartesi'ye kadar hava koşullarının benzer şekilde yağmurlu olması bekleniyor. Orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların devam edeceği öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 24.1°C ile 25.4°C arasında, gece sıcaklıkları ise 13.0°C ile 13.5°C arasında değişecek. Nem oranının %63 ile %66 arasında olması, hava koşullarının nemli ve yağışlı olacağını gösteriyor. Rüzgar hızı saatte 13.3 km ile 14.4 km arasında olacak.

Bu yağmurlu günlerde, açık hava etkinlikleri planlayanlar hava durumunu yakından takip etmelidir. Yağışların yoğunluğu ve süresi, planlanan etkinlikleri etkileyebilir. Yağmurlu havalarda yollar kayganlaşabilir ve görüş mesafesi azalabilir. Bu nedenle araç kullanırken hız limitlerine uymak ve dikkatli olmak önemlidir. Evde kalanlar için yüksek nem oranı, iç mekanlarda rutubet sorunlarına yol açabilir. Bu durumu önlemek için evlerin iyi havalandırılması ve nemlendirici cihazların kullanılması faydalı olacaktır.

Aydın'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü başlayarak önümüzdeki birkaç gün boyunca yağmurlu ve nemli hava koşulları hakim olacak. Bu süreçte hava durumuna uygun hazırlıklar yapmak olumsuz etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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