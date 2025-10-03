Aydın 03 Ekim Cuma hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 3 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olarak tahmin edilmektedir. Sıcaklıklar 16,5°C ile 22,9°C arasında değişecek. Nem oranı %52, rüzgar hızı ise 9,5 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:04, gün batımı saati ise 18:47'dir.

4 Ekim Cumartesi günü, Aydın'da hafif yağmur beklenmektedir. Sıcaklıklar 14°C ile 22°C arasında olacak. Nem oranı %74, rüzgar hızı ise 12,4 km/saat şeklinde tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:09, gün batımı saati 18:49'dur.

5 Ekim Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 14°C ile 23°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %80, rüzgar hızı ise 6,2 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:08, gün batımı saati ise 18:51'dir.

6 Ekim Pazartesi günü de hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 13°C ile 25°C arasında değişeceği tahmin edilmektedir. Nem oranı %80, rüzgar hızı ise 6,2 km/saat beklenmektedir. Gün doğumu saati 07:08, gün batımı saati ise 18:51'dir.

Aydın'da Ekim ayında hava genel olarak açık ve güneşli olacaktır. Sıcaklıklar gündüzleri 22°C ile 28°C arasında değişecek. Geceleri ise 14°C ile 16°C tahmin edilmektedir. Nem oranı %80 civarında, rüzgar hızı 6,2 km/saat olarak öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacaktır. 4 Ekim Cumartesi günü hafif yağmur beklendiği için dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olur. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafetler seçmeniz ve gerektiğinde su almanız önemlidir. Gündüz sıcaklıkları 22°C ile 28°C arasında olacağından, güneş kremi kullanmayı ve şapka takmayı unutmayın.