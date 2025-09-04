Aydın 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde sıcaklık 37°C civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık ise 35°C olarak ölçülecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 21 km hızla esecek. Nem oranı %16 civarında kalacak. Bu durum, hava koşullarının oldukça kuru olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 5 Eylül Cuma günü sıcaklıkların 38°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor. Ayrıca, hafif yağmur ihtimali mevcut. 6 Eylül Cumartesi günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 35°C civarında seyredecek. 7 Eylül Pazar günü hava yine güneşli kalacak ve sıcaklıklar 34°C civarında olacak.

Sıcak ve kuru hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneşe maruz kalmaktan kaçınmak gerekir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengede tutar. Ayrıca, kuzeydoğudan esen rüzgar nedeniyle bu yönlere seyahat edeceklerin rüzgarı göz önünde bulundurmaları faydalı olacaktır. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları önerilir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önemlidir.