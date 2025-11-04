HABER

Aydın 04 Kasım Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 4 Kasım 2025 tarihinde hava durumu sıcak ve ılımandır. Sabah saatlerinde sıcaklık 26°C, gece ise 15°C'ye düşecektir. Hissedilen sıcaklık 19°C ve nem oranı %58 olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının süreceği tahmin ediliyor. Rüzgar batı yönünden 8 km/saat hızla esecek. Bu süreçte kat kat giyinmek ve bol su içmek sağlığınızı korumak adına önemlidir.

Aydın'da 4 Kasım 2025 Salı günü hava durumu şöyle. Sabah saatlerinde sıcaklık 26°C olacak. Gece ise hava 15°C'ye düşecek. Hissedilen sıcaklık 19°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %58 olacak. Rüzgar hızı 8 km/saat ile batı yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 5 Kasım Çarşamba günü sabah sıcaklık 26°C olacak. Gece sıcaklık yine 15°C’dir. 6 Kasım Perşembe günü sabah 23°C, gece 15°C tahmin edilmektedir. 7 Kasım Cuma günü ise sabah 22°C, gece 14°C olacak. Nem oranı %61 ile %74 arasında değişecek. Rüzgar hızı 8 km/saat ile 13 km/saat arasında esmesi öngörülmektedir.

Bu dönemde hava genellikle ılımandır. Güneşli günler bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceğini unutmamalısınız. Özellikle sabah ve akşam dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde ise hafif ve rahat kıyafetler tercih edin. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme artabilir. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmaya özen gösterin. Düşük rüzgar hızı açık hava etkinlikleri için uygundur. Rüzgarın yönü batıdan olacağı için batı yönüne seyahat ederken dikkatli olun.

hava durumu Aydın
