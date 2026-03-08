Sanayi sitesinde yangın! Yanan hurda araçlardan geriye demir yığınları kaldı

Yenimahalle İvedik Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzeri Hurdacılar Sanayi Sitesi içerisinde 22.50 sularında çöpler henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevler, hurda araçlara sıçradı.
Açık alanda yaklaşık 100 hurda aracın yandığı bölgeye, ihbar üzerine Ankara İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Farklı istasyonlardan 23 araçla ve yaklaşık 50 personelle müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Soğutma çalışmaları sürüyor.
