Aydın 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 20°C civarında olması öngörülüyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Bu durum, hava koşullarını daha belirgin hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 5 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığının 39°C olması bekleniyor. 6 Temmuz Pazar günü de sıcaklığın 39°C civarında olacağı tahmin ediliyor. 7 Temmuz Pazartesi günü de hava sıcaklığının 39°C seviyelerinde olması bekleniyor.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek faydalı olacaktır. Bol su tüketmek de oldukça önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmanın önüne geçebilir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak gereklidir. Şapka takmak da güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önem taşır.