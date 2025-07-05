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Aydın 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Aydın 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Aydın'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 39°C civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha da hissedilebilir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 22°C'ye düşeceği öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 6 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 39°C, 7 Temmuz Pazartesi günü ise 40°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için dikkat edilmesi gereken bir durum yaratıyor.

Böylesi yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin dikkatli olmaları önemlidir. Açık hava etkinlikleri sırasında bol su tüketimi, hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması ve güneş koruyucu ürünlerin kullanılması gibi önlemler alınmalıdır. Tarım sektöründe çalışanların güneşin en yoğun olduğu saatlerde çalışmamaları, uygun koruyucu giysiler giymeleri ve yeterli su tüketmeleri gerekmektedir.

Yüksek sıcaklıkların yol açabileceği orman yangınları riskine karşı da tedbirli olunmalıdır. Açık alanlarda sigara izmariti ve ateş yakılmamalıdır. Ormanlık alanlarda piknik yapılırken ateşin tamamen söndüğünden emin olunmalıdır. Bu şekilde, bireylerin sağlığı korunabilir ve çevre güvenliği sağlanabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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