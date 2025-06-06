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Aydın 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın 06 Haziran Cuma hava durumu açık ve güneşli olacak.

Aydın 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Aydın'da 6 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerleriyle uyumludur. Aydın'da Haziran ayında ortalama gündüz sıcaklığı 26.2°C, gece sıcaklığı 19.8°C'dir.

7 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklığının 30.8°C, gece sıcaklığının ise 17.9°C olması öngörülüyor. 8 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklığı 31.2°C, gece sıcaklığı 17.7°C olarak tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerinin biraz üzerinde olacaktır.

Aydın'da Haziran ayında genellikle açık ve güneşli hava koşulları hakimdir. Ortalama nem oranı %43’tür. Yağış miktarı yıllık ortalamanın %3'ü kadardır. Yani yağış miktarı yaklaşık 18 mm'dir.

Bu dönemde sıcaklıkların artması ve güneşli günlerin çoğunlukta olması nedeniyle, güneşe maruz kalma süresi uzar. Bu durum, cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak, uygun kıyafetler giymek ve şapka takmak önemlidir. Sıcak havalarda vücut su kaybını önlemek için bol su içmek ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak da faydalıdır.

Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır. Serin ortamlarda bulunmak, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Sıcak havalarda enerji tüketimi artabilir. Bu nedenle, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla klima ve fan gibi cihazların kullanımı dengeli olmalıdır.

Aydın'da Haziran ayı boyunca sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecektir. Güneşe karşı korunma önlemleri almak, yeterli su tüketmek ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak, sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürdürmek için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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