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Aydın 06 Mayıs Salı hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın 06 Mayıs Salı hava durumu tahminleri belli oldu. Aydın'da hava durumu açık ve güneşli olacak.

Aydın 06 Mayıs Salı hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Metin Yamaner

Aydın'da 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 25°C civarında, gece ise 12°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %36 seviyelerinde olacak. Rüzgar güneybatı yönünden esecek.

7 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklığının 25°C, 8 Mayıs Perşembe günü ise 26°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Nem oranı %36 ile %38 arasında değişecek. Rüzgarın güneybatı yönünden eseceği belirtiliyor.

Aydın'da Mayıs ayı boyunca hava genellikle açık ve güneşli geçecek. Gündüz ortalama sıcaklıklar 25°C ile 27°C arasında, geceleri ise 12°C ile 14°C arasında değişecek. Yağış miktarı ay boyunca ortalama 38 mm civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacaktır. Ani sağanak yağışlar veya hava değişimleri olabilir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri faydalıdır. Gündüzleri güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılması önerilir. Akşam saatlerinde ise serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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