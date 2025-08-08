Aydın 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu tipik bir yaz gününü yansıtıyor. Yüksek sıcaklıklar ve bol güneş ışığı dikkat çekiyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar 19°C seviyelerine düşecek. Bu sıcaklıklar, Aydın'ın Ağustos ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Ağustos ayında Aydın'da ortalama sıcaklık 30°C, en düşük sıcaklık 23.1°C ve en yüksek sıcaklık 36.9°C olarak kaydedilmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 9 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 36°C, 10 Ağustos Pazar günü ise yine 36°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Aydın'ın Ağustos ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur.

Bu sıcak hava koşulları altında, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneşe maruz kalmaktan kaçınmak gerekiyor. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmamaya özen göstermek faydalıdır. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar rahatlama sağlayabilir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları ve gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.