Marmaris'i sağanak yağış vurdu, araçlar suda mahsur kaldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağış sebebiyle suya saplanan bir araç ekiplerin müdahalesiyle kurtarılırken, birçok yol adeta göle döndü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış sebebiyle kentin birçok noktasında dereler taşarken, yollar da göle döndü. Yağışlar, özellikle ilçenin kırsal mahallerini vururken, Turunç Mahallesi Dereözü mevkiinde bir araç suya saplandı, dağlardan akan çamur ve kaya parçaları yolları kapattı.

MARMARİS'İ SAĞANAK VURDU

İhbar üzerine hızla bölgeye giden Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ve itfaiye ekipleri ile Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri iş makinaları ile yolları açtı. Yolun açılmasıyla birlikte suya saplanan araca ulaşan ekipler, çalışmaların ardından mahsur kalan aracı çıkardı. Osmaniye Mahallesi'ndeki yollarda da göçükler meydana geldi.

Çiftlik Mahallesi'ndeki yollar ise göle döndü. İçmeler Mahallesi'nde de etkili olan yağış sonrasında bodrum kattaki bazı evleri su bastı. Ekiplerin, kapanan yolların açılması ve taşkın olan bölgelere müdahale edilebilmesi için sabaha kadar çalışma yapacakları öğrenildi.

Şans eseri olaylarda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yağışların etkili olduğu ilçede maddi zararlar meydana geldi.

