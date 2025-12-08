HABER

Aydın 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 8 Aralık 2025 tarihinde hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 16°C civarında seyredecekken, nem oranı %77 seviyesinde kalacak. Rüzgar ise 9.7 km/saat hızında esmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam edeceği tahmin ediliyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşeceğinden, dışarı çıkarken mont veya ceket bulundurmak önemli bir önlem olacaktır. Güneş kremi kullanmayı ihmal etmemek de gerekiyor.

Hazar Gönüllü

Aydın'da 8 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 16°C civarında seyredecek. Nem oranı %77 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 9.7 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 08:08. Gün batımı saati 17:47 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 9 Aralık Salı günü hava sıcaklığı 13°C olacak. 10 Aralık Çarşamba günü ise sıcaklığın 14°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Bu süreçte sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Bu durumu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının sakin ve ılıman olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, sabah erken ve akşam geç saatlerde dışarı çıkarken mont veya ceket bulundurmak iyi bir önlem olacaktır. Ayrıca, gün içinde güneşli havanın tadını çıkarırken güneş kremi kullanmayı ihmal etmemek önemlidir.

