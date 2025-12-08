HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Özel Harekat Polisi Emre Albayrak şehit olmuştu! Saldırganlar suç makinesi çıktı

İçerik devam ediyor

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde sabah saatlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çıkan çatışmada Özel Harekat Polisi Emre Albayrak şehit oldu. Polis memurunu şehit eden saldırganların suç kayıtları dikkat çekti.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesi, Adnan Kahveci caddesinde bir adrese sabah saatlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, şüpheliler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ ŞEHİT OLDU

İstanbul Valiliği, adresteki şüphelilerin polis ekiplerine ateş açması sonucu Özel Harekat Polisi Emre Albayrak'ın ağır yaralandığını duyurdu. Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özel Harekat Polisi Emre Albayrak şehit olmuştu! Saldırganlar suç makinesi çıktı 1

Şehit Özel Harekat polisi Emre Albayrak

Saldırıyı gerçekleştiren R.A. (35) isimli saldırgan olay yerinde etkisiz hale getirilirken, Ç.A. ve C A. ise sağ olarak yakalandı.

Olayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

POLİSİ ŞEHİT EDEN SALDIRGANLAR SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden C.A.'nın 'Kasten yaralama', Ç.A.'nın ise 'Tehdit, hakaret'^, 'Kasten Yaralama', 'Görevli memura direnme', 'Uyuşturucu imalatı ve ticareti', 'kötü muamele' ve 'Çocuk kaçırma' suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Etkisiz hale getirilen R.A.'nın ise 'Kasten yaralama', 'Tehdit, hakaret', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'Bilişim yoluyla hırsızlık', 'Kötü muamele' gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baskın sırasında ateş açıldı! Acı haber geldi: 1 polisimiz şehit oldu Baskın sırasında ateş açıldı! Acı haber geldi: 1 polisimiz şehit oldu

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, “İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu şehit olan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Emre Albayrak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Polislerimize ateş açan şüphelilerden biri etkisiz hale getirilmiş, iki şüpheli gözaltına alınmıştır. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" şeklinde açıklama yaptı.

ŞEHİT POLİS MEMURUNUN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Emre Albayrak’ın Samsun’un Ladik ilçesindeki ailesinin evine giden heyet, şahadet haberini anne Neslihan ve babası Ramazan Albayrak’a verdi. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Komşu ve akrabalar aileye taziyede bulundu.

Özel Harekat Polisi Emre Albayrak şehit olmuştu! Saldırganlar suç makinesi çıktı 2

GEÇEN YIL EVLENMİŞ

Şehidin, geçen yıl evlendiği ve çocuğunun olmadığı öğrenildi.

Şehit polis memuru Emre Albayrak’ın, 4 Eylül 2011’de Tunceli’nin Alibaba Mahallesi’ndeki bir halı sahada Asayiş Şube personelinin yaptığı maç sırasında düzenlenen saldırıda yaralanan 10 polis memurundan Şaban Albayrak’ın yeğeni olduğu belirtildi.

Gazi Şaban Albayrak’ın, halen Samsun Emniyet Müdürlüğü Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevini sürdürdüğü bildirildi. (DHA)
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece üşümesin diye dükkanına davet etti: Sabah ölü bulundu!Gece üşümesin diye dükkanına davet etti: Sabah ölü bulundu!
Adana’da yağmur hayatı olumsuz etkiledi: Semt pazarı göle döndüAdana’da yağmur hayatı olumsuz etkiledi: Semt pazarı göle döndü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
şehit polis İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.