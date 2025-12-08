Özel Harekat Polisi Emre Albayrak şehit olmuştu! Saldırganlar suç makinesi çıktı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesi, Adnan Kahveci caddesinde bir adrese sabah saatlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, şüpheliler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ ŞEHİT OLDU

İstanbul Valiliği, adresteki şüphelilerin polis ekiplerine ateş açması sonucu Özel Harekat Polisi Emre Albayrak'ın ağır yaralandığını duyurdu. Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit Özel Harekat polisi Emre Albayrak

Saldırıyı gerçekleştiren R.A. (35) isimli saldırgan olay yerinde etkisiz hale getirilirken, Ç.A. ve C A. ise sağ olarak yakalandı.

Olayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

POLİSİ ŞEHİT EDEN SALDIRGANLAR SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden C.A.'nın 'Kasten yaralama', Ç.A.'nın ise 'Tehdit, hakaret'^, 'Kasten Yaralama', 'Görevli memura direnme', 'Uyuşturucu imalatı ve ticareti', 'kötü muamele' ve 'Çocuk kaçırma' suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Etkisiz hale getirilen R.A.'nın ise 'Kasten yaralama', 'Tehdit, hakaret', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'Bilişim yoluyla hırsızlık', 'Kötü muamele' gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, “İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu şehit olan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Emre Albayrak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Polislerimize ateş açan şüphelilerden biri etkisiz hale getirilmiş, iki şüpheli gözaltına alınmıştır. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" şeklinde açıklama yaptı.

ŞEHİT POLİS MEMURUNUN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Emre Albayrak’ın Samsun’un Ladik ilçesindeki ailesinin evine giden heyet, şahadet haberini anne Neslihan ve babası Ramazan Albayrak’a verdi. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Komşu ve akrabalar aileye taziyede bulundu.

GEÇEN YIL EVLENMİŞ

Şehidin, geçen yıl evlendiği ve çocuğunun olmadığı öğrenildi.

Şehit polis memuru Emre Albayrak’ın, 4 Eylül 2011’de Tunceli’nin Alibaba Mahallesi’ndeki bir halı sahada Asayiş Şube personelinin yaptığı maç sırasında düzenlenen saldırıda yaralanan 10 polis memurundan Şaban Albayrak’ın yeğeni olduğu belirtildi.

Gazi Şaban Albayrak’ın, halen Samsun Emniyet Müdürlüğü Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevini sürdürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır