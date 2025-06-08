Aydın 08 Haziran Pazar hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 8 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu açık olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı ise 17°C civarında gerçekleşecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının Aydın için tipik değerleridir. Haziran ayında ortalama gündüz sıcaklığı 26.2°C, gece sıcaklığı ise 19.8°C civarındadır.

9 Haziran Pazartesi günü, hava sıcaklığının 31°C civarında olması bekleniyor. Bu gün yağmurlu bir hava tahmini var. 10 Haziran Salı günü, hava açık olacak. Sıcaklıklar 31°C civarında seyredecek. 11 Haziran Çarşamba günü yağmurlu bir hava öngörülüyor. 12 Haziran Perşembe günü de yağmurlu hava bekleniyor. 13 Haziran Cuma günü de yağmur yağması bekleniyor. 14 Haziran Cumartesi günü hava açık olacak. Bu gün sıcaklıklar 32°C civarında olacak.

Aydın'da Haziran ayı genellikle sıcak ve kuru geçer. Gündüz yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları nedeniyle hava bunaltıcı olabilir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunmalıdır. Sıcak havalarda bol su içmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir.

Yağmurlu günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Şemsiye veya su geçirmeyen giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Yağmurlu havalarda yolların kaygan olabileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken hız limitlerine uymak, güvenli bir sürüş için önemlidir.

Aydın'da Haziran ayı boyunca hava sıcak ve kuru geçerken, zaman zaman yağmurlu günler de yaşanabilir. Hava koşullarına uygun hazırlıklar yapmak, sağlığınızı ve güvenliğinizi korumak için önemlidir.